Mercato : l'OL sur un jeune espoir du Sporting Lisbonne ?

Toujours dans l'attente de savoir s'il pourra recruter, l'OL avance malgré tout ses pions pour les prochaines semaines. Le club lyonnais aurait entamé des discussions avec le Sporting Lisbonne pour la venue du jeune Afonso Moreira (20 ans).

C'est un peu tout le paradoxe de ce mois de juin. Avec la première fenêtre de transferts pendant dix jours puis la seconde qui s'est ouverte lundi, l'OL fait presque plus parler de lui pour des cibles de recrutement que pour des départs. Pourtant, à l'heure actuelle et jusqu'au 24 juin, le club reste encore interdit d'acheter des joueurs suite à la décision de la DNCG en novembre 2024. La donne pourrait changer dans une semaine et la cellule de recrutement ne peut se permettre de rester les bras croisés en attendant le dénouement. Les pions avancent donc sur certains dossiers, avant d'être pourquoi pas finalisés dans les jours ou les semaines à venir. Est-ce que ce sera le cas pour Afonso Moreira comme le rapporte A Bola ?

Seulement six matchs en pros

À 20 ans, l'ailier portugais serait dans le viseur du club lyonnais. Ce dernier aurait d'ailleurs déjà entamé des premières discussions avec le Sporting Lisbonne pour une venue de l'ailier. Si cela venait à se concrétiser, Moreira représenterait avant tout un pari sur l'avenir. International U20 avec le Portugal, l'ailier n'a joué que six matchs en pros avec le champion en titre portugais depuis ses débuts en 2023-2024. S'il fait partie des espoirs du pays lusitanien, Afonso Moreira n'a pas encore eu totalement sa chance dans son club formateur, freiné par quelques blessures. Sous contrat jusqu'en 2028 avec le Sporting, il avait été retenu par son club l'hiver dernier malgré des touches au Portugal et en Europe.