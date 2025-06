Tandis que la fenêtre de mercato a ouvert ses portes lundi pour deux mois, l'OL doit encore patienter une semaine pour pouvoir bouger. Mardi prochain, le tant attendu passage devant la DNCG va guider la suite des évènements entre Rhône et Saône. Entre bonnes nouvelles, promesses et craintes.

Dans un peu moins de trois semaines, Décines délaissera son relatif calme pour retrouver son train-train quotidien. Le lundi 7 juillet, Paulo Fonseca et son staff reprendront leurs quartiers au sein du GOLTC pour préparer la nouvelle saison qui s'ouvre devant eux. Ils ne seront pas les seuls à reprendre leurs habitudes puisqu'ils seront accompagnés par certains joueurs. Pendant que des internationaux auront le droit à un peu de rallonge après la Ligue des Nations et les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les autres seront de nouveau sur le pied d'œuvre pour poser les fondations de ce nouvel exercice 2025-2026 qui commencera le week-end du 16 août. Cette reprise, les supporters de l'OL l'attendent forcément avec impatience, la Coupe du monde des clubs qui se dispute actuellement ne déchaînant pas les foules. Mais avant de penser test Cooper, matchs amicaux ou stage estival, tous les regards ne se dirigent que vers une seule pensée : la DNCG.

Vente de Cherki, du cash injecté…

Ce sera dans une semaine désormais. Ce mardi 24 juin, le club lyonnais saura enfin à quoi s'en tenir concernant son été. Quand les chiffres étaient rouge écarlate il y a encore quelque temps, la couleur s'est atténuée ces derniers jours. La vente attendue de Rayan Cherki et les quelques 36 millions d'euros cash ont fait du bien aux finances lyonnaises. Cela ne va pas effacer toute l'ardoise, mais avant de se présenter devant le gendarme financier du football français, cette rentrée d'argent ne peut que jouer en faveur de l'OL et de John Textor.

Le ciel décinois n'est pas vraiment dégagé, mais certains nuages ont réussi à se dissiper. Cette bonne nouvelle financière - un peu moins sportive - s'est accompagnée d'une deuxième annonce. Eagle Football Holding, la maison mère à laquelle appartient Eagle Football Group (anciennement OL Groupe) a annoncé vendredi dernier avoir déposé sa déclaration d’enregistrement pour son entrée en bourse. Une avancée dans le processus, même si cela ne devrait pas forcément convaincre outre mesure la DNCG.

Crystal Palace, bourse… des opérations qui stagnent

En novembre dernier, John Textor avait certifié que l'introduction à la Bourse de New-York se ferait durant le premier trimestre 2025 et qu'ainsi un des grands points de discorde avec la DNCG serait levé pour l'oral de juin. Cette annonce de déclaration d'enregistrement est un premier pas, mais encore loin d'être l'aboutissement d'une cotation sur le marché américain. Est-ce que cela suffira malgré tout à rassurer le gendarme financier ? Il y a des pas en avant de faits, c'est certain. Mais les promesses, la DNCG n'en veut plus forcément, d'autant que la vente de Crystal Palace est, elle aussi, toujours en stand-by.

Entre l'OL et l'instance, les discussions ont été non pas hebdomadaires, mais quasi continues depuis huit mois désormais. Avec des actionnaires qui ont remis la main à la poche, il y a une certaine confiance à Décines dans une issue favorable qui reste avant tout la levée de la relégation en Ligue 2. Pour ce qui est de recruter, c'est une autre question. Quand bien même la DNCG ne laisserait pas l'OL pieds et poings liés pour cet été, le club doit encore trouver un terrain d'entente avec l'UEFA. Car c'est devenu la tendance dans la capitale des Gaules : trouver des compromis avec les instances pour continuer à rester attractif. On ne va pas se mentir, vivement le 25 juin pour pouvoir parler un peu de ballon et de sportif.