OL : Eagle Football fait un pas de plus pour son entrée en bourse

la holding Eagle Football a annoncé vendredi soir avoir déposé sa déclaration d’enregistrement pour son entrée en bourse. Le chemin reste néanmoins encore très long avant de voir l'IPO se réaliser.

Ce n'est qu'une des toutes premières étapes d'une entrée en bourse. Tard vendredi dans la soirée, Eagle Football Holing, la maison mère à laquelle appartient Eagle Football Group (anciennement OL Groupe), a informé d'une avancée dans cet objectif vendu depuis très longtemps par John Textor.

Il a officiellement soumis son projet de déclaration d'enregistrement confidentiel à la Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Cette dernière est l'institution en charge de veiller à la bonne application des règles qui régissent le marché boursier des États-Unis.

Concrètement, cela ne change pas grand-chose pour l'OL. Il reste en effet encore plusieurs points de passage à valider avant de voir l'IPO devenir effective. Il faudra vraisemblablement pour cela attendre plusieurs mois. Le prochain palier devrait concerner les retours du New York Stock Exchange, la bourse new-yorkaise, et de la SEC suite au dépôt de ce document.

Les prix "restent à déterminer"

Quant aux tarifs, là aussi, nous devrons patienter. EFH ajoute que "le montant et la fourchette de prix de l'offre proposée restent à déterminer. L'introduction en bourse est soumise aux conditions du marché et autres, ainsi qu'à l'achèvement du processus d'examen de la SEC."

L'entreprise accuse néanmoins du retard dans son programme. En octobre 2024, elle avait stipulé vouloir déposer ce formulaire au "premier trimestre 2025". Trois mois plus tard, le train est enfin lancé, sans que l'on sache bien aujourd'hui où cela conduira Eagle Football et l'OL. Et si Crystal Palace sera cédé ou non d'ici là.