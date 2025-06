Mercato : Oliver Mvouama devrait quitter l'OL

Après seulement sept matchs joués en 2024-2025, Oliver Mvouama est sur le départ de l'OL. Le footballeur de 18 ans possédait encore un an de contrat.

Quatre ans après son arrivée, Oliver Mvouama devrait dire au revoir à l'Olympique lyonnais cet été. Le footballeur de 18 ans, membre de la génération 2006, est en effet sur le départ, comme l'indique le bien informé sur l'Académie Borgia_OL. Le milieu de terrain avait encore un an de contrat avec le club rhodanien, mais il n'ira a priori pas au terme de ce bail. Pourtant, les observateurs fondaient beaucoup d'espoirs sur lui à sa signature.

Il reste néanmoins encore quelques détails à régler, et il a peut-être été un peu vite en besogne en annonçant la fin de son aventure sur les réseaux sociaux. Le natif de Vitry-sur-Seine aurait ensuite supprimé sa publication.

Un match en réserve cette saison

Passé par plusieurs formations parisiennes, dont le PSG durant un an et demi, Mvouama a signé en faveur de l'OL en 2021, en provenance de Villejuif. Il a ensuite évolué avec les U17, les U19, et a même découvert le championnat de National 3. Il a disputé une partie avec la réserve, sous les ordres de Gueïda Fofana en 2024-2025.

Mais son temps de jeu a globalement été très limité tout au long de la saison. Avec les U19, on ne l'a aperçu qu'à six reprises (cinq titularisations). Un rôle bien différent de celui occupé en 2023-2024, lorsqu'il était un élément plus important de ce groupe. Cette année, plusieurs garçons sont passés devant lui dans la hiérarchie. Des joueurs plus jeunes, comme Khalis Merah, dans le même secteur de jeu, ont davantage la confiance du club pour la suite.