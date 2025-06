Une partie du plan de John Textor, celle de vendre ses parts dans Crystal Palace, va-t-elle aboutir ? Les médias anglais affirment que deux offres sont sur la table.

Au même titre que l'Olympique lyonnais, Crystal Palace fait partie de la galaxie Eagle de John Textor. À la différence que l'Américain détient 43% des parts du club anglais et 87,81% de celles de la formation française. Ce qui fait de lui un actionnaire minoritaire au sein de l'institution londonienne et le décisionnaire majeur à l'OL. Par ailleurs, en 2024-2025, le pensionnaire de Premier League a réalisé une saison remarquable avec une 12e place en championnat et, cerise sur le gâteau, un sacre en FA Cup. Un succès historique 1-0 en finale contre Manchester City.

De son côté, John Textor se retrouve face à un dilemme entre les deux entités. En effet, avec le sacre du PSG en Coupe de France, l'OL a hérité aussi d’une place en Ligue Europa, une compétition que disputera aussi Crystal Palace, grâce justement à la coupe. Or, les règlements de l’UEFA interdisent à deux équipes liées à un même propriétaire de participer à une épreuve européenne identique. Un point que l'UEFA suit de près, même si l'Américain se défend d'un quelconque potentiel conflit d'intérêt.

Deux offres de rachat pour Crystal Palace

Propriétaire de l’Olympique lyonnais, John Textor est donc sous pression. Mais d'un côté, cette situation lui permet d'accélérer le processus, lui qui souhaite céder sa participation depuis un long moment, les autres coactionnaires n'ayant pas intérêt à entraver l'opération. Or, la presse britannique informe qu'il a reçu plusieurs offres ces derniers jours. Selon Sky Sports et The Guardian, l’une d’elles émane de Woody Johnson, propriétaire de la franchise NFL des New York Jets. Elle serait d'un montant de 190 millions de livres sterling (223 millions d’euros).

En parallèle, The Athletic révèle qu’un consortium incluant Jimmy Butler, joueur des Golden State Warriors en NBA, aurait également déposé une proposition. Sa valeur s’élèverait à 200 millions de dollars (soit environ 173 millions d’euros), pour racheter les 43% détenus par Eagle Football Group dans Crystal Palace.

La DNCG verrait cela d'un bon oeil

L'un des patrons des Eagles, Steve Parish, serait favorable à la première option. Rappelons que l'OL passera devant la DNCG le 24 juin, et que le plan de Textor prévoit notamment la vente des parts acquises au sein du club de Londres. Forcément, s'il amenait des éléments concrets à ce sujet devant le gendarme financier, l'homme d'affaires s'attirerait moins les foudres de l'organe de gestion.