L'ancien préparateur physique de l'OL Lyonnes, Romain Segui, va découvrir le championnat mexicain au Deportivo Toluca FC.

Romain Segui a débuté à l’Olympique lyonnais en 2010 comme stagiaire. Il a ensuite exercé en tant que préparateur physique auprès des équipes de jeunes. En 2019, il rejoint le staff de l’équipe féminine professionnelle. Trois ans plus tard, il quitte l’OL Lyonnes pour Molenbeek, en Belgique.

Sur place, il intègre le staff de Claudio Caçapa, ancien défenseur de l'OL (2000-2007, 173 matchs), alors entraîneur principal du club. Après un an et neuf mois au RWDM, le technicien a officialisé son départ à la fin du mois de mai. Le Français se tient désormais prêt à entamer une nouvelle étape dans sa carrière à l'étranger.

Retrouvailles avec Henry et van de Sanden

Sur le réseau social LinkedIn, Romain Segui vient d'annoncer officiellement son arrivée dans le club mexicain du Deportivo Toluca FC. "Nouveau défi, nouvelle famille, nouvelle maison ! C’est un honneur pour moi de vous informer que je rejoins le Deportivo Toluca FC "Féminin" en tant que préparateur physique. Un club avec de l’histoire, de la passion et un projet ambitieux pour lequel j’arrive avec toute l’énergie, l’engagement et l’envie de donner le meilleur de moi-même. Merci au conseil d’administration pour la confiance et à tous les fans aux couleurs écarlates... Merci beaucoup Sonia Souid pour ce projet ! Rendez-vous sur le terrain", peut-on lire dans son message écrit en espagnol, qui plus est.

En 2025, le Deportivo Toluca a terminé onzième du championnat de clôture, échouant à se qualifier pour la phase finale. Un nouveau projet pour le moins stimulant pour Romain Segui. Il y retrouvera une certaine Amandine Henry, ainsi que Shanice van de Sanden. Deux footballeuses qu'il a eues le loisir de côtoyer dans le Rhône.