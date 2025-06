Jule Brand (OL Lyonnes) à l'Euro 2025 avec l'Allemagne

Jule Brand avec l’Allemagne (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Fraîchement arrivée à l'OL Lyonnes, Jule Brand va s'envoler à l'Euro 2025 avec la sélection allemande cet été.

Le 22 mai dernier, Jule Brand a signé un contrat de trois ans avec l'OL Lyonnes. À 22 ans, elle va vivre sa première aventure en dehors de la Bundesliga. L'ancienne joueuse de Wolfsburg est prête à découvrir un nouveau championnat. Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe allemande, elle affiche déjà un solide palmarès. Finaliste de l’Euro 2022, elle avait été élue Golden Girl cette même année, récompensant la meilleure footballeuse européenne de moins de 21 ans.

Opposée aux Lyonnaises cette saison en Ligue des champions, l'attaquante a disputé 10 matchs dans cette compétition (deux buts). Son parcours s’est arrêté en quarts de finale face au FC Barcelone. Mais, avant de faire ses grands débuts avec les Fenottes, l'internationale allemande (59 capes) va disputer l'Euro 2025 en Suisse, du 2 au 27 juillet prochain.

L'Allemagne avec Jule Brand et... Sara Däbritz à l'Euro

Jule Brand fait donc partie de la liste des 23 femmes sélectionnées avec l'Allemagne. À noter que la milieu de terrain Sara Däbritz (108 sélections), qui n'a pas été prolongée par les championnes de France, participera elle aussi au tournoi. Le groupe de Christian Wück sera dans la poule C, composée du Danemark, de la Pologne et de la Suède.

Il ouvrira le bal le 4 juillet contre la Pologne à 21 heures, avant d'affronter le Danemark, le 8 juillet à 18 heures. Enfin, la Nationalmannschaft clôturera la phase de groupe face à la Suède, le 12 juillet à 21 heures. Elle arrive à l'Euro en grande forme. Les Allemandes viennent de glaner deux succès en Ligue des Nations, 4-0 face aux Pays-Bas le 30 mai, et 6-0 contre l'Autriche le 3 juin dernier. Elles terminent ainsi à la première place de leur poule, avec cinq victoires et un nul en six rencontres. De quoi faire le plein de confiance avant l'épreuve continentale.