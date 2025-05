En fin de contrat en juin, la milieu de terrain allemande de l’OL Sara Däbritz a annoncé son départ du club lundi. Elle aurait d’ailleurs déjà acté sa future destination, qui serait le Real Madrid.

Après le départ de Vanessa Gilles au Bayern Munich et celui de Laura Benkarth à Fribourg, c’est au tour de Sara Däbritz de quitter l’OL. Lundi, la milieu de terrain allemande a annoncé son départ du club rhodanien, tout récemment renommé OL Lyonnes. Un changement d’identité que l’ancienne joueuse du PSG ne vivra pas après trois années passées entre Rhône et Saône.

Aucune joueuse en fin de contrat ne sera prolongée

Via son compte Instagram, elle a d’ailleurs tenu à faire ses adieux en adressant un message à ses coéquipières ainsi qu’aux supporters. "Après trois années inoubliables, il est temps de dire au revoir. Ces dernières saisons ont été remplies d’expériences incroyables, d’émotions, de matchs et de titres. Il y a eu des hauts et des bas. Mais à travers tout cela, cette équipe a été incroyable et m’a toujours soutenue". Un message qui ne laisse donc aucun doute. D'autant plus que les dirigeants lyonnais ne prolongeront aucune joueuse en fin de contrat.

Concernée, l’Allemande ne revêtira donc plus le maillot de l’OL, après un dernier titre de championne de France décroché. Et elle aurait même déjà trouvé son point de chute. En effet, selon la presse espagnole, Sara Däbritz aurait un accord avec le Real Madrid pour rejoindre le club cet été.

L’opération serait ficelée depuis plusieurs semaines

Selon le média Relevo, les dirigeants "merengues" se seraient rapidement activés sur le dossier. En effet, un accord aurait déjà été trouvé depuis quelques semaines entre les deux parties. La fin de contrat de la joueuse de 30 ans ayant forcément aidé. Si elle rejoint la Casa Blanca, Sara Däbritz devra s’imposer dans un milieu de terrain bien fourni. Lequel est déjà notamment composé de sa compatriote Melanie Leupolz, de l’Ecossaise Caroline Weir ou encore de l’internationale française Sandie Toletti.