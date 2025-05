Malick Fofana (OL) retenu avec la Belgique

Obligé de faire l'impasse sur les derniers rassemblements à cause de blessure, Malick Fofana va peut-être pouvoir vivre sa deuxième sélection avec la Belgique. L'ailier de l'OL a été retenu par Rudi Garcia pour la parenthèse de juin des Diables Rouges.

Il a vécu une saison finalement paradoxale. Ayant éclaboussé de son talent la première partie de saison de l'OL, Malick Fofana a connu un second acte bien plus compliqué. La faute à deux blessures dont il a eu du mal à se remettre. Touché contre Fenerbahçe courant janvier, l'ailier belge a dû faire l'impasse sur trois matchs et a eu du mal à revenir alors que Paulo Fonseca prenait en mains l'équipe début février. Sa blessure contre Le Havre à la mi-mars a été un deuxième coup dur pour le joueur, mais aussi pour l'OL qui a dû faire sans son jeune joueur pour le match aller contre Manchester United. Avec onze buts et six passes en 41 matchs, Malick Fofana a malgré tout confirmé les promesses observées lors de sa première saison lyonnaise.

Deux matchs pour les qualifications de la Coupe du monde

Sera-t-il encore entre Rhône et Saône à la reprise de la Ligue 1 courant août ? Il représente une valeur marchande, mais avant de penser à son cas personnel, Fofana va se concentrer sur la sélection. Néo-Diable Rouge depuis octobre dernier, l'ailier avait dû faire l'impasse sur les derniers rassemblements à cause de ses blessures contractées en club. En juin, il tentera donc d'obtenir sa deuxième cape avec la Belgique. Rudi Garcia l'a retenu pour affronter la Macédoine du Nord puis le Pays de Galles à Bruxelles. À noter également la présence de Diego Moreira, l'ancien Lyonnais, qui a finalement choisi de représenter la Belgique plutôt que le Portugal à l'échelle internationale.