OL : “Tant qu’il y aura des Gones” du lundi 19 mai 2025 en podcast 

Dernier match de la saison et donc dernier débrief pour l'équipe de TKYDG. Ce lundi 19 mai 2025, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" revenait une dernière fois pour parler d'une sortie des joueurs d'Alexandre Lacazette. Néanmoins, cela ne veut pas dire pour autant dernière émission de la saison puisque Razik Brikh et Nicolas Puydebois seront bien de retour lundi 26 pour un nouveau numéro spécial "conseil de classe". Avant de penser si loin, vous avez l'opportunité d'écouter la dernière heure de débat autour notamment de la place d'Alexandre Lacazette dans l'histoire de l'OL. Le capitaine est-il une légende du club ?

Quelle équipe pour la saison prochaine ?

Cette question a permis un échange endiablé entre notre consultant Nicolas Puydebois et notre invité, Kévin Lanoir, conseiller sportif et proche de l'attaquant français. Une chose est sûre, Lacazette ne sera plus à l'OL la saison prochaine, après avoir disputé son dernier match contre Angers samedi dernier. Mais avec quelle équipe Paulo Fonseca va-t-il devoir composer ? Tout dépend des sanctions à venir ou non de la part de la DNCG contre le club rhodanien.

