Entraîneur de l’OL entre 2019 et 2021, Rudi Garcia aura vécu une aventure lyonnaise éclair. Pour autant, il était parvenu à emmener ses joueurs en demi-finale de Ligue des champions. De quoi lui laisser encore des regrets quatre ans après son départ.

Période Covid et interruption du championnat, demi-finale de Ligue des champions, déceptions en Ligue 1… Les deux années de Rudi Garcia à l’OL n’auront pas été de tout repos. L’actuel sélectionneur de la Belgique a vécu les montagnes russes entre 2019 et 2021. Après avoir connu les sommets européens, en demi-finale de Ligue des champions à l’été 2020, les partenaires de Memphis Depay n’ont pas réussi à décrocher une place qualificative en phase de poule de la C1 la saison suivante.

Une contre-performance fatale pour Rudi Garcia, qui jouait pourtant, pendant un certain temps, le titre face à Paris et Lille, sacré cette année-là. Mais celui qui a connu le Napoli et l’AS Rome, pensait pourtant pouvoir résister à ces quelques secousses. D’autant plus qu’il se sentait bien dans la capitale des Gaules et se voyait poursuivre l’aventure durant de nombreuses années, comme il l’a de nouveau répété dans un entretien accordé au Parisien. "Lyon, j’aurais voulu y demeurer toute ma carrière".

"Juninho voulait mon poste"

Mais la fin de parcours est arrivée plus vite que prévu pour l’entraîneur français. À tel point qu’il soupçonne que son bilan sportif n’ait pas été la seule cause de son départ. Selon lui, des forces influentes au club voulaient sa peau. En tête de liste, Juninho, directeur sportif du club à l’époque. "Ce n’était plus possible dans une ambiance viciée avec un directeur sportif qui voulait mon poste (Juninho). Donc, on me fait un faux procès. Avec un minimum d‘objectivité, cette réputation ne résiste pas aux faits. Que dire de plus ?".

Ce n’est un secret pour personne. Les deux hommes n’étaient pas les meilleurs amis du monde et ne faisaient rien pour le cacher. Et Rudi Garcia en veut encore à celui qui se serait montré trop intrusif dans les décisions liées au terrain. Hasard ou non, quelques mois plus tard, c’était au tour de Juninho d’être débarqué par Jean-Michel Aulas, qui avait peu à peu pris de la distance avec son ancien joueur.