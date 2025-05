Après la dernière rencontre de Ligue 1, face à Angers, l’entraîneur adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, a avoué que l’OL avait failli cette saison dans la gestion de ses émotions au cours des matchs les plus importants.

Les supporters lyonnais se souviennent tous des scènes de liesse après le quatrième but de l’OL à Manchester le 17 avril dernier. À la 110ᵉ minute du quart de finale retour de Ligue Europa, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se voyaient déjà dans le dernier carré de la compétition. Paulo Fonseca également, à en voir ses célébrations durant quelques secondes. Avant de faire un signe à ses joueurs, leur réclamant de se calmer.

Et le technicien portugais avait bien senti le coup. Tout un symbole donc cette saison, durant laquelle l’OL a peiné à maîtriser ses nerfs dans les moments les plus importants. Résultat : les Red Devils se sont imposés 5-4 au terme d’un match fou. C’est ce "manque de gestion des émotions" que Jorge Maciel, entraîneur adjoint de Fonseca, a fustigé en zone mixte à la fin de la dernière rencontre de Ligue 1 face à Angers.

"C’est aussi ce qui nous a permis de nous réveiller"

Et le premier à avoir failli en la matière, c’est incontestablement l’ancien entraîneur de l’AC Milan. Coup de sang envers l’arbitre Benoît Millot, suspension de ses fonctions lors des matchs de Ligue 1 durant plusieurs mois… Après le flegme de Pierre Sage, l’OL a eu le droit à l’impétuosité de Paulo Fonseca. Mais ces difficultés chroniques à contenir ses nerfs ont aussi été à double tranchant. Parfois, c’est "aussi ce qui nous a permis de nous réveiller", a déclaré Maciel.

Face au Havre (4-2), le 16 mars dernier, les trois buts de Fofana, Mikautadze et Almada lors du dernier quart d’heure, alors que l’OL était mené 2-1, sont aussi significatifs de la capacité qu’a eu l’effectif à se rebeller. Plus parlant encore, la remontée incroyable face à Strasbourg en début de saison (4-3). Alors que les joueurs de Pierre Sage étaient menés 3-1.

"Une saison faite de hauts et de bas"

Mais comme si un juste milieu n’avait jamais été réellement trouvé, les partenaires d’Alexandre Lacazette, qui disputait son 391ᵉ et dernier match sous les couleurs de l’OL face à Angers, ont réalisé une saison sinusoïdale. Un exercice marqué par "des hauts et de bas", comme l’a expliqué le coach portugais.

Un début de saison raté, un pic de forme en fin d’année 2024. Puis du surplace avant l’éviction de Pierre Sage. Un retour au plus haut niveau pour les débuts de Fonseca et, pour conclure, une fin de saison décevante et frustrante. Les Lyonnais n’auront jamais réussi à trouver leur rythme de croisière. Et c’est, sans aucun doute, ce qui les place à la 6ᵉ position en Ligue 1. Une nouvelle fois hors du top 5. Là où se trouvent les équipes les plus régulières.