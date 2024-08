OL – Strasbourg (4-3) : un sursaut d’orgueil, Abner dans le dur

Mené à l'heure de jeu, l'Olympique lyonnais a renversé la tendance, vendredi soir, contre Strasbourg (4-3). Les Lyonnais, avec un Abner en difficulté, ont signé leur premier succès de la saison.

Top : Un sursaut d’orgueil

On a retrouvé l’OL. Cette équipe malmenée et capable de refaire surface. Comme un seul homme. Mené au score contre Strasbourg, dans le dur, il a commis de nombreuses erreurs individuelles, l’OL est parvenu à renverser la tendance. Pour le plus grand bonheur des 43 805 supporters présents vendredi à Décines. Si tout n’a pas été parfait, et qu’il y a forcément des choses à redire dans différents aspects, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont eu le mérite de ne pas abdiquer. De ne rien lâcher. Un sursaut d’orgueil tant attendu après deux défaites de rang en Ligue 1. Remis en salle par un but de Maitland-Niles et un doublé d’Orban annoncé sur le départ, les Lyonnais ont décroché une victoire importante.

À l’heure d’un mercato estival illisible, d’une coulisse agitée, il fallait se remettre à la tête à l’endroit. Un tel scénario peut permettre de fédérer. C’était le souhait de Pierre Sage. Tout au long de la semaine, l’entraîneur de l’OL n’avait que ça en tête : mettre toute son énergie sur le rectangle vert. Il a été entendu par ses joueurs. Reste désormais à faire en sorte que cela perdure dans le temps.

Flop : Abner, un niveau affligeant

Il n’a pas encore trouvé ses marques entre Rhône et Saône. C’est le moins que l’on puisse dire. Sous les couleurs de l’OL, Abner Vinícius da Silva Santos dit Abner ne se montre pas à son meilleur avantage. Et son niveau actuel interpelle. À l’image de cette statistique criante de vérité : lors du premier acte, le latéral gauche a perdu 86 % de duels (6/7). Trop fébrile défensivement, le Brésilien est en ce début de saison une énigme. De quoi s’interroger sur le recrutement de l’ancien du Bétis Séville enrôlé contre un chèque de 8 millions d’euros.

Si la défense lyonnaise, dans son ensemble, traverse une mauvaise passe (cela a été encore le cas contre Strasbourg), on est en droit d’attendre beaucoup mieux du 27ᵉ joueur brésilien de l’OL. Venu à Lyon, pour suppléer son compatriote Henrique (fin de contrat), on a du mal à identifier, à l’instant T, la valeur ajoutée du joueur âgé de 24 ans. À lui de vite prouver qu'il s'agit là d'une fausse impression.