Sinaly Diomandé et Corentin Tolisso (OL) face à Brest en septembre 2023 (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

C’est finalement Auxerre qui accueillera Sinaly Diomandé dans ses rangs. L’OL ne touchera aucune indemnité de transfert, mais gardera 50% des droits du joueur sur une éventuelle future vente.

Un loft qui se vide de plus en plus. Sinaly Diomandé a rejoint Auxerre pour deux saisons, avec un bail courant jusqu'en 2027 avec l'AJA. Le défenseur, annoncé en Italie du côté de l’Hellas Vérone ou de Bologne, s’est finalement engagé dans l’Yonne. En signant l’Ivoirien, le promu a renforcé son arrière-garde pour espérer se maintenir dans l’élite. Un renfort de poids puisque le défenseur a quand même une petite expérience en Ligue 1 et dans un club huppé non négligeable. L’Ivoirien a pris part à 72 matchs de la ligue des talents depuis son arrivée à l’été 2020. L’année passée, il a tout de même peu joué (10 matchs). De ce fait, les clubs, qui ont la cote en Europe, se sont peu à peu désintéressés de lui. Pourtant, l’hiver dernier, Diomandé aurait refusé Salzburg et le Fenerbahce. Un drôle de choix que d’être resté.

Un lofteur en moins

Le départ de Sinaly Diomandé signifie que le loft commence à se réduire. Un poids en moins dans la masse salariale du club lyonnais. En revanche, ce n’est qu’un “petit” salaire qui s’en va. Les plus gros sont toujours en place. Parmi eux, Dejan Lovren ou encore Anthony Lopes qui pèsent très lourd. Quant à l’Ivoirien, qui n’avait pas joué depuis un bout de temps avec l’équipe première, il a quitté ce groupe d'indésirables.

Cette saison, son objectif sera certainement de s’imposer comme un élément incontournable de l’équipe auxerroise. Avec des prestations intéressantes, il essayera de capter l’attention de clubs plus prestigieux avec des ambitions plus élevées. Une réussite que souhaiteraient absolument David Friio et ses hommes. Certes, il n'y a aucune indemnité de transfert, mais l’OL recevra 50% de la somme d’une éventuelle future revente du joueur. Le club lyonnais a donc tout intérêt à ce que le défenseur réussisse de bonnes performances en Bourgogne-Franche-Comté.