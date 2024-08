Mercato : l’OL se serait mis d’accord avec Vérone pour Diomandé 

Concernant les départs, le dossier Diomandé commence à se décanter. L’OL et Vérone se seraient mis d’accord pour le transfert de l’Ivoirien à hauteur d'1,5 million d'euros.

Un été compliqué dans le sens des départs côté OL. Alors que le loft commence timidement à se dégraisser avec le départ d’Amin Sarr à l'Hellas Vérone, un autre lyonnais devrait le rejoindre. Selon le Corriere di Verona, Sinaly Diomandé n’a jamais été aussi proche d’un départ en Italie. Plutôt du côté de Vérone que de Bologne, où les dernières rumeurs envoyaient l’Ivoirien. Avec leur remontée en Serie A, le club italien espère renforcer sa défense à petit prix. Devenu indésirable, le défenseur central devrait s’en aller pour renforcer l’arrière-garde véronaise. Il pourrait bien s’éclater en première division italienne, dans un championnat où la défense prime avant tout le reste.

Diomandé d’accord pour partir ?

En cette toute fin de mercato, l’OL espère vivement que Sinaly Diomandé accepte de partir afin d’alléger sa masse salariale. Mais également dans le but de faire rentrer de l’argent frais qui provient de ventes de joueurs. Cependant, on parlerait d’un transfert qui se ferait aux alentours d’un million et demi d’euros. Sur les 100 millions d’euros de vente promis à la DNCG, c’est une pièce jetée dans la mer. Difficile d’en tirer plus pour le joueur qui n’a disputé que dix matchs la saison dernière. À un an de la fin de son contrat, l’Ivoirien se verrait bien relever un nouveau défi qui pourrait le relancer à tout juste 23 ans.