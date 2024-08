Mercato : après Sarr, l’Hellas Vérone sur la piste Diomandé

En cette fin de mercato, l’OL cherche toujours à trouver des portes de sortie pour certains indésirables, dont Sinaly Diomandé. Le défenseur ferait l’objet d’un intérêt de l’Hellas Vérone.

Après Nottingham Forest au début de l’été, l’OL va-t-il trouver un nouveau club ami dans ce mercato ? Si les Lyonnais ont fait les affaires anglaises avec les achats de Moussa Niakhaté et Orel Mangala, l’Hellas Vérone pourrait jouer les sauveurs dans la difficile gestion des départs entre Rhône et Saône. Mardi, le club italien a accueilli en prêt avec option d’achat (5M€) Amin Sarr. L’attaquant suédois pourrait bien ne pas être le seul élément à avoir évolué sous le maillot de l’OL au sein du club de Serie A. D’après la presse italienne, Sinaly Diomandé serait également dans le viseur de Vérone pour cette fin de mercato.

Le joueur d'accord pour rejoindre l'Italie ?

À la recherche de renforts défensifs, Paolo Zanetti aurait ciblé le défenseur central ivoirien pour rejoindre son groupe dans les prochaines heures. Les discussions auraient déjà commencé entre l’OL et l’Hellas Vérone sur la base d’un transfert de l’ordre d’un million et demi d’euros. On est loin des six millions avancés l’hiver dernier, mais à un an de la fin du contrat de Diomandé et avec seulement dix matchs disputés la saison dernière, difficile pour l’OL d’en tirer plus. Reste désormais à savoir quelle sera la décision du joueur, qui a repoussé toutes les avances à son sujet ces dernières semaines et derniers mois.