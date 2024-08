OL : Joe Montemurro a lancé l’opération séduction à Tignes

Nouveau coach de l’OL, Joe Montemurro profite du stage à Tignes pour se familiariser encore plus avec son groupe. Le tout dans le sérieux, mais aussi dans la bonne humeur.

Deux salles, deux ambiances. Entre Pierre Sage et Joe Montemurro, les méthodes de travail sont bien différentes. Quand l’entraîneur français peut compter sur un staff élargi et n’hésite pas à prendre du recul et de la hauteur lors des séances d’entraînement, son homologue est presque à l’extrême opposé. Mardi en fin de matinée, les supporters ou touristes de passage à Tignes ont pu observer un entraîneur actif, vocal pendant un peu plus d’une heure et demie. Avec Montemurro, il risque d’y avoir de la vie durant les séances, mais aussi sur le banc de touche. Décrit comme sanguin lors des matchs, l’entraîneur australien aurait-il ses origines latines qui ressortent dans l’euphorie d’une rencontre ?

Un bizutage sur "Volare"

Il semblerait bien, même si, dans la vie de groupe, c’est avant tout une bonne humeur communicative qui se dégage du nouveau coach de l’OL. Lundi, comme tous les petits nouveaux et petites nouvelles de l’été, Joe Montemurro a eu le droit à son instant musical avec comme morceau choisi "Volare". Lui, l’Australien n’oublie pas ses racines "même si je ne suis pas un grand chanteur". Depuis une semaine, les joueuses de l’OL apprennent à connaitre l’ancien coach d’Arsenal et de la Juventus Turin, après trois ans de partage avec Sonia Bompastor. L’acclimatation se passe plutôt bien, à écouter Vicki Becho. "Le nouveau staff fait très bonne impression. Le coach arrive à faire comprendre ses principes de jeu avec lesquels on devrait jouer. On se sent bien, il parle beaucoup, parfois en français, on se sent en confiance."

Tous les voyants sont donc au vert durant ce stage en altitude à Tignes. Toutefois, il faudra attendre la réalité du terrain pour connaitre ou non un effet Joe Montemurro sur cet effectif dont on ignore encore s’il sera renforcé avant fin septembre. Quoi qu’il en soit, l’Australien a des idées bien précises sur la philosophie de jeu qu’il commence à vouloir mettre en place. Adepte du 4-3-3, Joe Montemurro ne souhaite pas s’enfermer dans un système. Comme Pierre Sage, il préfère "parler du positionnement et de la fluidité de l'équipe, de sa capacité à résoudre des problèmes quand elle se retrouve sous pression." En ce sens, et aidé par ses adjoints Joe Palatsides et Patrizia Panico, l’entraîneur lyonnais est entré dans une phase bien plus tactique durant ce stage à Tignes.

Fin communicant, l'Australien a des idées précises tactiquement

La reprise de la D1 n’est que le 21 septembre et les physiques disparates au sein de l’effectif, il multiplie les petits jeux de possession et opposition pour intégrer les différentes situations de matchs. "Cassez les lignes", "préparation", "pressing, pressing" ont été parmi les mots les plus utilisés mardi par Montemurro et ses adjoints, le tout dans un mélange d’anglais, d’italien et de français. Une certaine cacophonie dont les joueuses, pour la plupart internationales, arrivent pour le moment à faire abstraction, le tout dans la bonne humeur.

La pression du terrain n’est pas encore là et ne le sera pas plus samedi pour le premier amical contre le CFF Madrid "où certaines joueuses joueront plus que d’autres, mais le but est de donner des minutes à tout le monde." Dans cette parenthèse enchantée en Haute-Savoie, Joe Montemurro a déjà compris qu’il pouvait jouer beaucoup. À l’aise dans l’exercice de communication, il a déjà réussi son examen de passage de ce côté-ci. Il ne lui reste plus qu’à prouver qu’en plus d’être une personne agréable, il est l’homme qui va permettre à l’OL de retrouver les sommets européens.

De notre envoyé spécial à Tignes