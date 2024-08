OL - Mercato : une option à 40M€ pour Mangala ?

Six mois après son arrivée à l’OL, Orel Mangala devrait déjà refaire ses valises et retrouver la Premier League. Le milieu devrait rejoindre Everton sous la forme d’un prêt avec une option d’achat à 40M€.

Un petit tour et puis s’en va. Ce mercredi matin, les joueurs de l’OL ont rendez-vous au centre d’entraînement pour une nouvelle séance avant Strasbourg. La presse étant conviée, elle pourra certainement observer l’absence d’Orel Mangala. Non pas pour blessure, mais bien pour instance de départ. Six mois après son arrivée en France, le milieu belge va retrouver la Premier League avec un prêt du côté d’Everton. Selon plusieurs médias, la visite médicale de Mangala est d’ailleurs prévue ce mercredi avec les Toffees avant de signer son contrat pour une saison. Voir plus si affinités.

Un moyen de limiter la casse ?

En effet, une option d’achat va être intégrée dans la transaction entre l’OL et Everton. Sans que l’on sache si elle sera obligatoire ou non. Mais avec John Textor en passe de racheter le club anglais, quelque chose nous dit que oui. En tout cas, si Everton lève cette option dans les prochains mois, cela pourrait permettre à l’OL de retomber quelque peu sur ses pattes. En effet, le montant serait de 40 millions d’euros pour un joueur définitivement acheté plus de 30M€ durant l’été.

Après six mois d’acclimatation et quelques blessures, Orel Mangala était attendu cette saison par les supporters lyonnais. Malheureusement, si les choses se confirment dans les prochaines heures et surtout dans les prochains mois, la venue du Diable Rouge aura rassemblé à un accident industriel entre Rhône et Saône.