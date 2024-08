OL - Eagle Football : Textor clarifie la situation concernant Everton

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Depuis quelques mois maintenant, John Textor essaye de vendre ses parts qu’il possède à Crystal Palace pour racheter Everton. Il s’est exprimé sur cette volonté dans un communiqué.

Propriétaire de l’OL, John Textor est sur tous les fronts cet été. En parallèle de ses activités au sein du club lyonnais, Botafogo, Molenbeek ou encore Crystal Palace, l’homme d’affaires américain cherche à acquérir un nouveau club. Il s’est donc penché sur Everton (Premier League).

C’est en ce sens que l’on apprenait récemment que le boss d’Eagle était sur le point de racheter le club de la Mersey. Ce dernier était même entré en négociations exclusives avec Farhad Moshiri, propriétaire majoritaire des Toffees. Mais le natif de Kirksville doit d’abord attendre de vendre ses actifs qu’il détient à Palace. Une action importante afin de procéder à la transaction pour le rachat du club de la ville de Liverpool.

Un club de plus dans la galaxie Eagle ?

L'Américain a confirmé ce vendredi, via un communiqué, son intention de céder ses parts chez les Eagles et d’en acquérir de nouvelles plus importantes chez les Toffees. Ce message viserait à “clarifier nos intentions en tant que propriétaires actuels de Crystal Palace” afin d’éviter la désinformation. Étant détenteurs de 45% des parts du club londonien, Textor et Eagle confirment qu'ils sont “intéressés par la vente de notre participation dans Crystal Palace”. Il continue par expliquer les raisons de ce retrait “pour poursuivre notre relation avec le club et la communauté d’Everton”. Maintenant, ce n’est plus qu’une question de temps afin de savoir quand est-ce que l’opération sera bouclée.