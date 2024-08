OL - Mercato : une offre du Celtic Glasgow pour Diawara ? 

En cette fin de mercato, l’OL pourrait lâcher Mahamadou Diawara au Celtic Glasgow. Le club lyonnais doit vendre des joueurs avant le 30 août.

À une semaine de la clôture du mercato, l’OL doit impérativement vendre afin de s’acquitter des 100 millions d’euros de vente promise à la DNCG. Or, le club lyonnais est encore très loin des comptes. Dans ce vent de panique, tous les joueurs savent qu’ils ne sont pas intouchables. Le transfert de Mamadou Sarr à Strasbourg en est le parfait exemple. En manque cruel de temps de jeu avec l'équipe première, Mahamadou Diawara avait prolongé son contrat d’un an en fin de saison dernière. Pourtant, seulement un an après son arrivée en provenance du PSG, il pourrait déjà plier bagage. Ces derniers temps, le jeune Lyonnais (19 ans) aurait été approché par le RC Lens et le Celtic Galsgow.

Une offre de la part du club écossais

Mahamadou Diawara ne manque pas de prétendants. Après le FC Nantes qui l’avait pisté au début de l’été et récemment le RC Lens, un club jouant la Ligue des champions s’est positionné sur l’ex-Parisien. D’après les informations de L’Équipe, le Celtic Glasgow aurait déjà fait une offre au joueur pour rejoindre la capitale écossaise. Il faudra cependant s’entendre avec l’OL qui, pour l'heure, a plus d'offres pour ses jeunes que pour ses joueurs expérimentés.