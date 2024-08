OL - Mercato : Diawara pisté par Lens ?

Dans la dernière ligne droite du mercato, les clubs cherchent à affiner leur effectif. Face à l'urgence de vendre à l’OL, le RC Lens pourrait bien formuler une offre pour Mahamadou Diawara d’ici au 30 août.

Ce n’est pas la grande braderie, mais ça y ressemble un peu. Dans la dernière ligne droite du mercato, personne ou presque n’est intouchable à l’OL. Le club lyonnais a tellement besoin de vendre pour satisfaire aux promesses faites à la DNCG qu’une offre de dernière minute pourrait bouleverser l’ordre établi entre Rhône et Saône. Bloqué début juillet, Mamadou Sarr ne s’attendait pas à partir et pourtant, le jeune défenseur va rejoindre Strasbourg dans les prochaines heures. Tout va très vite dans cette dernière ligne droite de mercato et les choses pourraient bien se décanter dans les dernières heures du mois d’août. Les clubs sont conscients de la situation lyonnaise et pourraient donc ne bouger que dans les derniers instants, l’OL ayant le couteau sous la gorge.

Un club étranger également sur le coup ?

Dans cette fin de mercato folle où tout le monde peut partir, Mahamadou Diawara conserverait des prétendants d’après Foot Mercato. Déjà pisté par Nantes au début de l’été, le milieu avait finalement prolongé son contrat à l’OL. Suffisant pour le bloquer ? On l’a vu avec Sarr, une offre conséquente pourrait inverser la tendance. Quoi qu’il en soit, l’international U19 français serait dans les petits papiers de Lens en cas de départ tardif d’Andy Diouf ou Stijn Spierings. En plus du club lensois, qui joue son avenir européen ce jeudi, un club étranger qui joue la Ligue des champions serait par ailleurs intéressé par Mahamadou Diawara pour la fin de l’été.