OL - Monaco : Sage laisse planer le doute sur Tagliafico

Suspendu pour Rennes - OL, mais en délicatesse physiquement, Nicolas Tagliafico n’est pas certain d’être de la partie contre Monaco. L’Argentin est gêné par une douleur au mollet.

Quand ces dernières saisons, les différents entraîneurs ont dû jongler avec les blessures et certains trous dans l’effectif, Pierre Sage est plutôt épargné depuis sa prise de fonction. Il y a bien des pépins physiques à déplorer depuis dix mois, mais l’entraîneur de l’OL n’a pas eu à subir d’hécatombe. Ce ne sera pas encore le cas contre Monaco samedi (17h). Pour le premier rendez-vous au Parc OL, le collectif rhodanien est plutôt en bonne santé. Enfin, pas tous. Comme il y a une semaine quand il avait été aperçu en train de quitter prématurément l’entraînement, Nicolas Tagliafico est incertain. Contre Rennes, cela n’avait pas eu d’incidence puisque l’Argentin était suspendu. Contre Monaco, la question se pose un peu plus, car le vainqueur de la Copa América est de nouveau éligible.

"Une douleur au mollet qui est plus de l'ordre de la gêne"

Toutefois, sa participation à la deuxième journée de Ligue 1 n’est pas encore acquise et ne le sera qu’en dernière minute. Si Pierre Sage s’est réjoui du retour plein de fraîcheur d’Alexandre Lacazette, la condition physique de Tagliafico interpelle un peu plus le staff technique et médical. "On est toujours en questionnement sur sa participation, ça va dans le bon sens, mais on va voir si ça peut se faire dans 48h, mais il faut encore attendre un peu, a déclaré le coach en conférence. Il a une douleur à un mollet qui est assez récurrente, qui est plus de l’ordre de la gêne que du fait de l'empêcher de pouvoir jouer. Moi-même, je prendrai la décision de l’appeler ou non demain."

En Bretagne, Abner avait enchaîné une nouvelle titularisation avec cette fois-ci un peu plus de difficulté à contenir son adversaire direct. Avec Monaco au programme, la tâche ne s’annonce pas plus aisée.