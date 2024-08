Nicolas Tagliafico lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Absent à Rennes pour cause de suspension, Nicolas Tagliafico n’aurait de toute façon pas été à 100%. Le latéral a écourté sa séance et ressent "quelques douleurs" depuis son retour à l’OL.

Il faudra attendre dimanche matin pour connaitre les choix de Pierre Sage. Il ne devrait pas y avoir de surprises de toute manière puisque sur les 23 joueurs présents ce vendredi, Enzo Molebé ne devrait pas être du voyage à Rennes et Nicolas Tagliafico est suspendu. Quoi qu’il arrive, la présence du latéral argentin n’était pas forcément assurée au Roazhon Park même s’il avait été disponible. Avec seulement deux semaines d’entraînement, Tagliafico aurait très certainement démarré remplaçant, avec Abner Vinicius qui a débuté toutes les rencontres amicales et plutôt donné satisfaction. À côté de ça, ce retour dans le collectif de l’OL s’est accompagné de quelques soucis physiques pour Tagliafico.

Un principe de précaution mis en place

Ce vendredi, le vainqueur de la Copa América a bien débuté la séance du jour, mais a rapidement laissé ses coéquipiers en cours de route. En même temps que les journalistes prenaient le chemin de la salle de presse après le quart d’heure ouvert, Nicolas Tagliafico a lui écourté sa séance. S’il n’a pas détaillé le problème physique et son origine, Pierre Sage a avoué qu’un "principe de précaution a été mis en place, car il ressent quelques douleurs depuis un certain temps." La suspension à Rennes tombe presque à pic pour Tagliafico qui va donc avoir une semaine de plus pour se remettre complètement sur pied avant OL - Monaco (24 août à 17h).