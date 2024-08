Lassine Diarra avec le Mali (Photo by Juan Manuel Serrano Arce / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Arrivé la saison dernière, Lassine Diarra va prolonger l’aventure avec l’OL. Le gardien malien s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le club lyonnais.

C'est un été riche qu'a vécu Lassine Diarra. Fin juillet, le gardien de but a participé à la folle aventure que sont les Jeux olympiques de Paris 2024 avec le Mali. Malheureusement, le tournoi olympique a tourné court pour la sélection malienne avec une élimination dès le premier tour. Toutefois, l'expérience a été belle pour le portier, qui a ensuite retrouvé le quotidien de Décines avec notamment une présence dans le groupe de l'OL pour le stage à Divonne-les-Bains.

Huit matchs de National 3 la saison dernière

S'il doit se contenter d'un statut de numéro 4 derrière Lucas Perri, Anthony Lopes et Justin Bengui, Diarra se sent bien entre Rhône et Saône. Arrivé l'été dernier, le gardien a convaincu la direction lyonnaise de lui faire confiance sur le long terme. Après huit matchs disputés en National 3 la saison dernière, Lassine Diarra a prolongé ce vendredi son contrat jusqu'en juin 2027 avec le club rhodanien. Toutefois, entre le Malien, Bengui et Mattéo Pereira, les places vont aussi être chères au sein de la réserve de Gueïda Fofana.