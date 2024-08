OL : Lepenant espère “réussir et s’épanouir” au FC Nantes 

Prêté par l’OL au FC Nantes cette saison, Johann Lepenant s’est confié sur ses ambitions. Il a également justifié son choix de rejoindre les Canaris.

Arrivé au FC Nantes samedi 10 août, médaille d’argent autour du cou, Johann Lepenant s’est tout de suite mis au diapason. Le nouveau caneton de la maison a joué ses premières quinze minutes sous le maillot nantais. C'était face à Crystal Palace dimanche dernier, le lendemain de l'officialisation. Une tunique qu’il espère arborer tout au long de la saison et le plus souvent possible sur le rectangle vert. Il le portera tout au long de cet exercice et même peut-être au-delà. En effet, dans les négociations pour le prêt de l’ancien Caennais, la direction nantaise a introduit une option d’achat non obligatoire d'un montant de 2,5 millions d'euros. Si Lepenant parvient à faire une bonne saison, cette dernière pourra être levée et ainsi le milieu de 21 ans deviendra définitivement un Canari.

“Mon objectif, c'est de jouer”

En restant à l’OL, Johann Lepenant n’aurait sûrement pas eu le temps de jeu conséquent qu’il aurait voulu. Le milieu défensif, blessé une bonne partie de la saison dernière, ne serait pas dans les plans de Pierre Sage pour l’exercice à venir. C’est en ce sens que le médaillé olympique s’est tourné vers une autre solution afin de pouvoir jouer. Le jeune joueur de 21 ans est à un âge où il doit jouer régulièrement, avoir le rythme dans la peau, pour pouvoir progresser. Lepenant a donc choisit un enndroit où il pourrait jouer plus de minutes et prendre une place de titulaire.

Malgré “plusieurs propositions, j’ai dit à mon agent que je voulais rejoindre le FC Nantes”, avoue le Français. Il a également été convaincu par le coach Antoine Kombouaré qui lui avait téléphoné pour lui dire de le rejoindre en Loire-Atlantique. “Mon objectif, c'est de jouer, de gagner des matchs et de rendre heureux les supporters”, précise le désormais nouveau Nantais. Un blason qu’il aura à cœur de défendre l’insigne, car il l’avait déjà porté lors d’essais effectués quand il était plus jeune. Une revanche personnelle à prendre alors que le FC Nantes ne l’avait pas retenu à l’époque.