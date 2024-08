En dominant l'Égypte après la prolongation (3-1), l'équipe de France olympique de Lacazette, Cherki et Lepenant a officiellement validé une médaille aux JO.

Ils ont peut-être un temps douté, mais le rêve est encore permis. Lundi, l'équipe de France du capitaine Alexandre Lacazette a remporté sa demi-finale olympique face à l'Égypte, après une prolongation rondement menée (3-1, a.p). Dans un stade de Décines incandescent et bien garni, les hommes de Thierry Henry ont validé, non sans mal, une médaille pour la délégation française. Reste à savoir si elle sera en or ou en argent.

Pourtant, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu pour les Bleus. Où plutôt, le sélectionneur a eu raison de se méfier de cette formation égyptienne qui n'avait pas grand-chose à perdre face au pays hôte. La première période notamment fut le parfait exemple d'un collectif qui jouait sans crainte, opposé à un autre bien plus gêné par l'intensité et la volonté mises par son adversaire dans les duels. Les Pharaons ont ainsi considérablement embêté les coéquipiers de Guillaume Restes dans le premier acte, avant de s'éteindre petit à petit.

Lacazette pas en réussite dans son jardin

A 0-0 à la pause, les Français s'en sortaient assez bien, d'autant plus qu'ils reprenaient le contrôle total du jeu. Mais les occasions de Lacazette (60e et 65e), Jean-Philippe Mateta (64e) et Maghnes Akliouche (65e) ne trompèrent pas le gardien adverse, et contre le cours du jeu, l'Égypte ouvrit la marque, profitant de l'attentisme de l'attentisme de Loïc Badé et de Castello Lukeba (0-1, 64e). On a alors pensé revivre le même scénario que lors du quart de finale des Bleues face au Brésil (défaite 1 à 0), avec les montants trouvés par Lacazette et Badé sur la même action (73e).

Mais finalement, les héros du jour se dévoilèrent pour matérialiser la domination de la France. Lancé parfaitement en profondeur par Michael Olise, Mateta ne tremblait pas pour égaliser (83e) et assurer au moins la prolongation à l'équipe. On a même pensé qu'un penalty accordé pour une main égyptienne viendrait changer le scénario dans le temps additionnel, mais après une très longue interruption pour vérifier à la Var, l'arbitre restait finalement sur sa position (faute de Baldé). Il fallait donc en passer par 30 minutes supplémentaires, et l'Égypte, après avoir connu pareille situation lors de son quart de finale - victoire aux tirs au but contre le Paraguay - n'avait plus les jambes pour résister.

L'Espagne, le gros morceau

Mateta (99e) puis Olise (108e) ont définitivement fait la différence au tableau d'affichage, tandis que leur adversaire dégoupillait avec un carton rouge pour Omar Fayed (deuxième jaune) et deux avertissements qui auraient pu se transformer en exclusions. 3-1, la France a donc rempli son contrat et sera a minima médaillée dans ses JO à la maison. Après le Parc OL, qui a applaudi comme il se doit son capitaine Lacazette à sa sortie (105e minute) et qui a vu Rayan Cherki entrer à la 118e, la troupe de Thierry Henry ira au Parc des Princes défier l'Espagne.

Nation phare du football actuel, la Roja a éliminé, non sans connaître quelques difficultés, le Maroc, autre favori, en fin de partie (2-1). Le défi s'annonce immense face aux Espagnols, avec potentiellement un goût de revanche puisque cette même nation a éliminé la bande à Deschamps en demi-finales de l'Euro cet été. Mais c'est surtout pour eux, pour leur quête du sacre olympique, que les Bleus vont s'avancer vendredi 11 août (18 heures), 40 ans après le dernier titre à Los Angeles.