Les longs dégagements de Perri, une vraie arme pour l'OL ?

Samedi contre l'Union Berlin, Lucas Perri a grandement participé à la victoire de l'OL (0-4) en réalisant deux superbes passes au pied. Une nouvelle arme offensivement dans le carquois lyonnais ?

Contre l'Union Berlin samedi (0-4), Pierre Sage n'avait pas à disposition le talent à la passe de Rayan Cherki, mais il lui a peut-être trouvé son successeur. On rigole un peu, bien sûr, mais les deux actions réalisées par Lucas Perri sur les derniers buts lyonnais - inscrits par Gift Orban - ont eu le mérite d'attirer la curiosité.

Deux dégagements, l'un après avoir capté le ballon tranquillement à la main, et l'autre suite à une transmission en retrait d'un coéquipier, qui ont débouché sur deux réalisations pour le Nigérian. Sur la première, le gardien est même passeur décisif, puisqu'il a envoyé directement face au portier adverse son attaquant (voir la vidéo ci-dessous). Une première depuis huit ans à l'OL, lorsque Anthony Lopes avait trouvé Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé, face à Lorient en 2016.

La vision et la qualité de passe de Perri

Une séquence tout sauf anodine, d'autant plus qu'elle reviendra quelques minutes plus tard. Le Brésilien touche cette fois-ci Mama Baldé, parti en profondeur, qui sert sur un plateau Orban pour le 4-0. Une fois, cela peut être du hasard, mais deux, qui plus est à si peu de temps d'intervalle... Alors cette phase de jeu est-elle amenée à revenir régulièrement ? Et surtout, peut-elle être une des armes offensives de l'Olympique lyonnais cette saison ?

Pour répondre à ces questions, il faut déjà noter que la qualité technique et la précision de Perri sur son jeu au pied est un point important. Réputé meilleur dans ce domaine que Lopes, l'ancien footballeur de Botafogo ne semble en effet pas maladroit sur ses transmissions, même si le week-end dernier, on se souvient aussi d'un ou deux ballons égarés suite à des relances manquées. Même s'il ne s'agit pas forcément de marquer derrière, cet apport est très utile dans un football moderne où les gardiens sont clairement devenus des joueurs de champ.

Pouvoir casser des lignes

Avec Pierre Sage encore plus, lui l'admirateur de Pep Guardiola, l'un des précurseurs en la matière, avec notamment Ederson (Manchester City). Il doit donc être irréprochable en la matière, que ce soit sur le jeu court ou pour allonger si nécessaire, et ainsi casser des lignes. Ce dernier point a d'ailleurs considérablement gêné les Allemands. "On a eu des problèmes avec leurs longs ballons en seconde mi-temps. Ils n’arrêtaient pas d’arriver dangereusement derrière notre défense et cela leur a permis ensuite de marquer leurs buts", constatait Yorbe Vertessen, l'un des offensifs berlinois.

Mais pour réaliser ce type d'action, il faut des éléments capables de prendre la profondeur. Baldé l'a très bien fait, et Orban est lui aussi plus intéressant lorsqu'on le trouve dans ce contexte. Ces profils rapides, véloces et puissants apportent le dynamisme et l'explosivité dont l'OL a besoin pour faire des différences sur les côtés. Si les deux attaquants cités peuvent conserver cette dynamique, avec en plus les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah, pas maladroits non plus lorsqu'il faut prendre de vitesse leur vis-à-vis, cela devient un aspect supplémentaire à surveiller pour la formation adverse.

La diversité des profils offensifs, un atout

Reste à observer comment cela va s'articuler avec Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, les deux numéros 9, qui sont clairement moins des joueurs évoluant dans ce registre, même si le Géorgien a des jambes du haut de ses 23 ans. A gauche, Saïd Benrhama est aussi loin d'avoir ces qualités. Sans oublier Rayan Cherki, même s'il est peu probable que le meneur face à la saison dans le Rhône. Le staff dispose donc d'une kyrielle de profils intéressants à associer pour diversifier la menace qui pèse sur la défense.

Enfin, les Rhodaniens devront également bénéficier d'un peu de complaisance de leurs adversaires. En effet, difficile d'espérer conclure sur ce type de situation si l'arrière-garde veille au grain, ce qui n'était clairement pas le cas samedi. Lorsque la compétition va démarrer, pourront-ils prendre à revers aussi facilement les défenseurs de Rennes, Monaco ou Marseille ? Tout se jouera dans la rapidité d'exécution, et sûrement aussi le timing, car en fin de rencontre, il est possible que les défenseurs manquent de lucidité ou de fraîcheur pour faire l'effort de se replier correctement vers leur but.

Une chose est sûre, Pierre Sage a dû apprécier ces phases de jeu. Cela ouvre des perspectives à son équipe qu'elle n'avait peut-être pas avant pour diverses raisons. "Ce qui est intéressant, c'est la manière dont on a marqué : sur attaque placée, rapide, en transition... Ça rejoint ce qu'on arrivait à faire l'an dernier. Il ne manque plus que les coups de pied arrêtés et ça sera très bien", avait déclaré après la partie l'entraîneur de 45 ans. De la diversité offensive, c'est notamment avec cela que l'Olympique lyonnais pourra performer.