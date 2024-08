Mercato : l'OL devrait libérer El Arouch pour Botafogo

Parti en direction du Brésil, Mohamed El Arouch devrait bien s'engager avec Botafogo. L'OL accepterait de le libérer de sa dernière année de contrat.

Comment Florent Sanchez, Mohamed El Arouch fait partie des milieux prometteurs formés à l'académie. Mais comme son ainé (le premier a 21 ans, le second 20 ans), il se pourrait que son éclosion ne se fasse pas à l'OL. En effet, le vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022 va vraisemblablement signer à Botafogo, leader du championnat brésilien après 21 journées.

L'Equipe rapporte que le natif d'Orange est parti lundi en direction de Rio de Janeiro, où est basée l'équipe appartenant à Eagle Football, comme l'Olympique lyonnais. Il devrait prochainement signer un bail de deux ans, avec une option pour une saison supplémentaire. Si des rumeurs venues du Brésil faisaient état d'une importante transaction pour le jeune footballeur, il semblerait que le club rhodanien ait plutôt accepté de le libérer de sa dernière année de contrat. Il conserverait néanmoins 50% sur un éventuel futur transfert.

Une saison presque blanche

Miné par les blessures et des soucis personnels, El Arouch espère ainsi enclencher un nouveau cycle et enfin lancer sa carrière qui doit être prometteuse. Pour l'heure, il compte seulement trois apparitions avec les professionnels, la dernière remontant à août 2023 face à Nice (0-0). Il a depuis très peu joué, même avec la réserve (six rencontres). Un exercice blanc quasiment qu'il souhaite maintenant laisser derrière lui. Apprécié par Pierre Sage, qui l'a tout de même encouragé à "se secouer" dans Tant qu'il y aura des Gones, l'international U20 a désormais toutes les cartes en main pour cela.