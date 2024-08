OL : Abner, la bonne surprise de cette préparation

Recruté par l'OL pour huit millions d’euros en tout début de mercato, Abner surprend son monde sur cette pré-saison. Le latéral brésilien était toutefois décrié par les supporters de son ancien club du Betis Séville.

On n'en attendait pas grand-chose et pourtant il fait son petit bout de chemin dans son coin. Abner a rejoint l’OL en provenance du Betis afin de remplacer numériquement Henrique, parti libre. Le Brésilien a évolué à l'Atlético Paranaense avant de rejoindre l’Andalousie en janvier 2023. En un an et demi, il avait pris part à 45 matchs sous le maillot vert et blanc. Cependant, Abner n’a convaincu ni le club, ni les supporters qui l’ont critiqué et même fêté son départ à l’OL. On peut dire qu’il n’y a pas de mauvais joueurs, que des mauvais contextes.

Ces derniers temps, la connexion entre le club lyonnais et espagnol a souvent été présente. Des pistes qui n’ont pas abouti, comme celle menant à Guido Rodriguez l’été dernier. Mais d’autres se sont concrétisées par un recrutement comme celui de Paul Akouokou ou encore de Luiz Henrique, parti dans l’autre club de John Textor, à Botafogo mais qui est annoncé à l'OL pour le futur. C’est d’ailleurs l’idée du président américain que d’avoir ramené Abner dans le Rhône.

Une décision qui n’a pas vraiment été prise avec la concertation de David Friio et de la cellule de recrutement. Un coup de poker qui ressemble fortement à celui de Jake O’Brien, acheté un million d’euros et revendu pour vingt fois plus, un an plus tard. Une réussite qui a certainement conforté Textor dans l’idée qu’il n’est pas qu’un simple président.

Une première passe décisive contre l'Union Berlin

Depuis un mois, la préparation estivale a commencé et cela a permis d'entrevoir les qualités et le potentiel d’Abner. Tout le monde a pu constater que le latéral n'était peut-être pas le mauvais joueur que les supporters du Betis ont décrit. En l’absence de Tagliafico, en vacances jusqu'à ce lundi après avoir gagné la Copa América, le Brésilien a constamment été aligné comme latéral. Le natif de Presidente Prudente a su profiter de cette occasion pour montrer ses qualités.

Une bonne condition physique, une bonne touche technique et une qualité de débordement intéressante. Le sang brésilien le pousse constamment vers l’avant, mais il n’oublie pas qu’il est avant tout défenseur. Ces montées lui ont permis de délivrer sa première passe décisive à Ainsley Maitland-Niles face à l'Union Berlin (0-4). Mais attention, rien ne sert de s’enflammer, le jugement de la réussite d’une recrue se fera tout au long de la saison. Engagé dans plusieurs compétitions, Abner commencera sûrement remplaçant aux dépens de Nicolas Tagliafico, si ce dernier reste à l'OL, mais aura certainement sa chance cette saison.