OL : qui est Abner, nouvelle recrue des Lyonnais ?

Abner, latéral du Betis contre le FC Barcelone (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Ce vendredi, l’Olympique lyonnais a officialisé l’arrivée d’Abner pour huit millions d’euros. Le latéral gauche est peu connu en Europe et en France. Voici sa présentation.

Les dirigeants de l’OL ont trouvé le successeur d’Henrique. En effet, ce 5 juillet, le club lyonnais a annoncé la venue d’Abner pour huit millions d’euros. Cependant, l’ancien joueur du Bétis n’a pas vraiment convaincu en Espagne. Arrivé à Séville le 15 janvier 2023, le défenseur a disputé 45 rencontres avec son ex-formation, le tout en une saison et demie.

Durant son passage en Andalousie, le numéro 20 n’est jamais parvenu à faire l’unanimité, que ce soit auprès de ses dirigeants ou des supporters. Ses statistiques sont mauvaises. Il n’a inscrit aucun but et n’a délivré que deux passes décisives en près de 2 628 minutes. Ainsi, les fans rhodaniens espèrent que cette transaction est réfléchie et que l’ancien Sévillan ne suivra pas les traces de Paul Akouokou.

Une formation à la brésilienne

Pour Abner, tout a commencé au Brésil. Le footballeur a été formé à Ponte Preta, un club de Série B dans son pays natal. Là-bas, il a joué 13 parties en 2019, avant d’être acheté pour 2,4 millions d’euros par l’Athletico Paranaense. Après plus de trois années passées dans une formation évoluant dans la 1ʳᵉ division du pays, le natif de Presidente Prudente (Brésil) est prêt à s’exiler en Europe. Ainsi, Los Verdiblancos décident de l’acquérir pour 7 millions d’euros, soit un million de moins que le montant de son transfert dans le Rhône.

Son histoire en Espagne est un peu moins belle, même si c’est encore un jeune élément. L’homme de 24 ans peut encore progresser, c’est d'ailleurs probablement pour cela que le bord lyonnais l’a rapatrié en France. À noter qu'Abner a remporté les JO en 2021 à Tokyo aux côtés de Bruno Guimaraes. Néanmoins, il n’était rentré en jeu qu'une seule minute avec la Seleção olympique.