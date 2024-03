OL - Mercato : Abner est loin de faire l’unanimité à Séville

Annoncé comme une future recrue estivale de l’OL, Abner est un pari sur l’avenir. S’il vient à partir, le latéral gauche ne laissera pas forcément une trace indélébile au Real Betis.

La saison n’est même pas terminée que l’OL serait déjà en passe de boucler une première recrue pour cet été. Déjà annoncé dans le viseur lyonnais en janvier, Abner devrait selon toute logique poser ses valises entre Rhône et Saône à compter du 1er juillet 2024 si l’on en croit le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano. Un recrutement surprise et surtout précoce, mais qui n’est finalement pas si farfelu sur le papier. Avec Henrique en fin de contrat en juin et Nicolas Tagliafico qui pourrait avoir la bougeotte cet été, le côté gauche de la défense lyonnaise pourrait connaître un lifting estival. Voir donc l’OL se renforcer dans ce secteur n’a donc rien de délirant.

La piste l’est peut-être un peu plus et les réactions des supporters du Real Betis Séville ne sont pas forcément pour rassurer ceux de la formation lyonnaise. "Merci OL", "l’OL, un club ami", peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Après le fiasco Paul Akouokou, la peur de revivre pareille mésaventure avec Abner est présente avant même que le joueur n’a signé ou posé un pied dans la capitale des Gaules.

Des débuts prometteurs au Brésil, un mal-être à Séville

Pourtant, à 23 ans, le Brésilien représente un pari sur le long terme. D’ailleurs, au moment de son arrivée au Betis, le latéral jouissait d’une belle réputation et d’une belle cote. Passé par l’Atletico Paranaense aux côtés d’un certain Bruno Guimaraes pendant quelques mois, il se met en évidence grâce à un jeu collectif largement porté sur l’offensive et l’utilisation des latéraux. C’est d’ailleurs ce profil qui a plus au Real Betis qui a dépensé 7 millions d’euros en janvier 2023 pour lui faire sauter le grand pas vers l’Europe.

"En arrivant à Séville, il a débarqué avec l’étiquette de champion olympique et d'un bon espoir du football brésilien, nous confie le journaliste espagnol Joaquin Neves. Il avait aussi pas mal de matchs au compteur (149) à seulement 22 ans donc le Betis avait fait un vrai pari sur l’avenir avec lui pour prendre la suite d’Alberto Moreno." Apparu à seize reprises lors du deuxième semestre de la saison dernière dans une sorte d’acclimatation à un nouvel environnement, Abner n’a malheureusement pas réussi à convaincre en Andalousie depuis le début de la nouvelle campagne.

Futur exemple d'une passerelle OL - Botafogo ?

Manuel Pellegrini lui laisse pourtant sa chance (17 matchs) mais le Brésilien n’arrive pas à se montrer décisif (une passe depuis son arrivée). Toutefois, "ses qualités de centre" avaient été mises en avant lors de son arrivée au Betis notamment dans un système avec des pistons comme à l'Atletico Paranaense (16 passes). En relatif situation d’échec en Liga, Abner peut-il vraiment rebondir à l’OL et en Ligue 1, championnat réputé pour être plus fermé qu’en Espagne ? Le journaliste de l’Estadio en doute fortement. "On voit un certain mal-être alors que le Betis produit un jeu assez offensif ou du moins ouvert. Je n’ai pas vu beaucoup de matchs de Lyon, mais cela ressemble plus à des attaques placées qu’à des transitions rapides avec des latéraux assez haut. Donc ce recrutement interroge forcément."

Voir Abner débarquer comme un titulaire à gauche à l'OL semble impensable en Andalousie, d’autant plus que le vainqueur de la Coupe Sudamericana 2021 reste un joueur extra-communautaire. Or, John Textor a assez répété que ces places seraient réservées à des joueurs confirmés et pas forcément remplaçants. Et si en débarquant à l’OL, Abner devenait le dernier épisode en date de la synergie au sein d’Eagle Football ? Le voir retourner quelques mois au Brésil du côté de Botafogo pour reprendre confiance avant de revenir à Lyon pourrait bien être l’un des scenarii de ce dossier…