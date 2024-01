Mercato : Henrique "reste concentré" sur la situation de l'OL

En fin de contrat dans six mois, Henrique a vu quelques rumeurs naître à son sujet lors du mercato hivernal. Le Brésilien, lui, veut rester concentré sur le maintien avec l'OL.

Une première douce-amère pour Henrique. Remplaçant face à Rennes vendredi (2-3), il a amené de l'énergie et de la combativité en seconde période, ce qui a permis à l'Olympique lyonnais de croire en un improbable scénario, à savoir un retour au score. Ce ne fut pas le cas, mais le latéral gauche fut impliqué sur les deux buts, dont un qu'il a lui-même inscrit, son premier avec les Rhodaniens.

Habituel numéro deux à son poste derrière de Nicolas Tagliafico, le défenseur ne fait pas beaucoup de bruit, mais il se montre très fiable cette saison, répondant globalement présent lorsqu'on fait appel à lui (huit matchs toutes compétitions confondues, quatre titularisations).

Son nom a été évoqué à Botafogo et au Standard de Liège

Néanmoins, avant ce rendez-vous face au Stade Rennais, Henrique s'est trouvé un peu plus sur le devant de la scène. En effet, certaines rumeurs ont fait état d'intérêts de Botafogo et du Standard de Liège. Il est d'autant plus logique que son nom circule que le voilà à six mois de la fin de son contrat.

Fin octobre, il avait confié en conférence de presse que les discussions avec le club au sujet d'une prolongation n'avaient pas débuté. Lui, en revanche, a clamé son envie de rester dans le Rhône. A l'issue du revers contre les Bretons, la question de son avenir est de nouveau revenue sur le tapis. Mais pour l'heure, rien de neuf dans ce dossier. "Je suis ici et très concentré sur l'OL maintenant, a-t-il affirmé. Je sais que notre situation n'est pas bonne, donc il faut s'impliquer là-dessus et je le suis." Au vu de sa dernière performance, on ne peut pas douter de la véracité de ses propos.