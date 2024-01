OL - Discipline : Clinton Mata menacé d'une suspension

Clinton Mata et Hugo Magnetti lors du match Brest – OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Averti contre Rennes vendredi (2-3), Clinton Mata a écopé de son deuxième carton jaune en six matchs. Il devra se tenir à carreau.

Si une bonne partie des titulaires sont passés à côté de leur sujet vendredi face à Rennes (2-3), il ne fait pas partie des éléments pointés du doigt en priorité. Titularisé en charnière central, Clinton Mata fut plutôt propre, faisant son travail défensivement et essayant, quand il le pouvait, de se projeter un peu plus. C'est notamment lors d'une course offensive qu'il a été puni par l'arbitre pour un tacle un peu trop appuyé sur Adrien Truffert (33e).

En sursis jusqu'à Nice

Après le carton jaune récolté contre Monaco lors de la 16e journée, il s'agit de son deuxième avertissement en six rencontres. Comme le veut le règlement, il devra donc évoluer avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête durant les quatre prochaines rencontres, à savoir : Marseille (4 février), Lille (07/02), Montpellier (11/02) et Nice (16/05). Sans quoi, il sera suspendu pour une partie.

A l'OL, il n'est pas le seul en sursis car on retrouve également dans cette situation Dejan Lovren (six matchs), Jake O’Brien (huit), Nicolas Tagliafico (cinq) et Mahamadou Diawara. Quant à Duje Caleta-Car, il fera son retour à la compétition lors de la réception de l'OM après deux affiches de suspension suite à son exclusion au Havre (1-3).