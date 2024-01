OL - Discipline : Nicolas Tagliafico en sursis 

Nicolas Tagliafico au duel avec Benjamin Bourigeaud lors d’OL – Rennes (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ayant écopé d’un carton jaune vendredi contre Bergerac, Nicolas Tagliafico devra éviter d’être à nouveau sanctionné lors des prochaines rencontres.

Réputé pour sa grinta et ses interventions physiques sur les attaquants adverses, Nicolas Tagliafico fait partie des éléments du groupe lyonnais les plus punis par les arbitres. Cette saison, l’Argentin a récolté cinq avertissements, dont le dernier vendredi face à Bergerac à la fin du temps réglementaire (1-2).

Conséquence de ce carton jaune, le défenseur gauche se retrouve en sursis. Il a en effet écopé de deux “biscottes” en quatre matchs officiels. Il devra donc se montrer plus prudent pour éviter toute nouvelle sanction durant encore six confrontations, dont Rennes (26 janvier), Marseille (4 février) et Lille en Coupe de France (07/02) très prochainement. Dans le cas contraire, il sera suspendu pour une rencontre.

3 joueurs également en sursis

A l’OL, il n’est d’ailleurs pas le seul de ce cas-là, puisque Dejan Lovren, Jake O’Brien (qui redeviendra éligible contre le Stade Rennais suite à sa suspension) et Mahamadou Diawara jouent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut aussi ajouter à ce bilan Duje Caleta-Car qui manquera la prochaine sortie des Rhodaniens vendredi à cause de son exclusion au Havre (3-1).