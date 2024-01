Dans les prochains jours, l’OL s’apprête à affronter des adversaires costauds au niveau national (Rennes, Marseille et Lille). Pour le 16e de Ligue 1, ces rendez-vous ressemblent à une montagne difficile à escalader.

Sans vouloir manquer de respect aux adversaires de l’OL en ce début d’année (Pontarlier, Le Havre et Bergerac), les trois futurs antagonistes des Rhodaniens s’annoncent bien plus difficiles à manœuvrer sur le papier. Alors que l’Olympique lyonnais reste sur trois prestations peu encourageantes, et surtout un revers face au HAC (3-1), on se demande comment il va ressortir du triptyque Rennes (26 janvier), Marseille (4 février), Lille (07/02).

L’actuel 16e de Ligue 1 doit impérativement prendre des points lors des deux affiches de championnat, mais entre le Stade Rennais et l’OM, ce sont des vis-à-vis coriaces que les hommes de Pierre Sage vont accueillir. Et en Coupe de France, le tirage au sort ne leur a pas vraiment souri en leur désignant comme rival le 5e de L1.

Des adversaires qui peuvent convenir au style de l'OL

Le niveau va donc clairement monter d’un cran, et au vu des précédentes sorties, on peine à voir un OL prêt à rivaliser. “Il faudra montrer un autre visage, et c’est pour ça qu’il n’est pas guéri et que je suis encore inquiet. On pensait qu’il était tiré d’affaire après trois succès, puis au Havre, il est retombé dans ses travers malgré des intentions dans le jeu, a observé Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Rennes est au milieu de tableau, Marseille pareil, ils vivent une période un peu compliquée, donc ce seront des oppositions intéressantes.”

Car si la tâche ne sera pas aisée, l’Olympique lyonnais a tout de même un coup à jouer, comme il a pu le faire à Monaco mi-décembre (0-1). Mais pour cela, il faudra retrouver de la solidité défensive et de l’allant offensif, ce qu’il a manqué lors des dernières rencontres. Pour l’aspect positif, on a vu une formation rhodanienne sous Pierre Sage plus à l’aise lorsque son concurrent monopolisait le ballon, à l’image des duels contre Toulouse (3-0), l’ASM, Nantes (1-0), et même Lens (3-2), malgré la défaite.

Trois réceptions consécutives

A l’inverse, en Coupe de France et face aux Havrais, les septuples champions de France (2002-2008) ont largement eu la possession, ce qui ne leur a pas franchement réussi. Or, Rennes, Marseille et Lille sont des équipes qui aiment avoir le cuir (le LOSC est même 2e et les Bretons 5es en Ligue 1 à ce sujet), de quoi convenir au 3-4-3 ou 3-5-2 et à l’animation mise en place par l’encadrement.

Il faudra aussi miser sur le soutien des fans, qui répondent présents depuis le début de la saison. Toutefois, évoluer à domicile est depuis quelque temps loin d’être gage de succès pour le club. “C’est difficile de faire trois victoires d’affilée. Recevoir c’est bien, mais le stade n’est plus une citadelle imprenable, il n’est plus maître chez lui, et ce, malgré le soutien des supporteurs. Cela doit changer, a martelé notre consultant sur le plateau de TKYDG. La montagne est très, très haute. Pierre Sage et les joueurs vont passer à l’épreuve de ce calendrier.”

Compter sur l'apport des recrues et des leaders

Selon la tournure prise par les événements, l’OL sortira renforcé, ou au contraire bien mal en point, de cette quinzaine. C’est aussi dans ces moments que l’apport des recrues, de ces nouveaux visages pas encore marqués par la première partie de l’exercice 2023-2024, peuvent faire du bien. Mais il ne faudra pas non plus trop leur en demander et ce sera aux leaders de l’effectif de montrer la voie. “Cette qualification (contre Bergerac, NDLR) doit nous aider à bien aborder le championnat”, a soufflé Malick Fofana, qui pour sa première titularisation a plutôt fait bonne impression.

Néanmoins, à l’heure de préparer le premier match de ce rude passage dans la saison, des questions entourent légitimement le groupe. “Je reste perplexe et assez inquiet sur ce que l’Olympique lyonnais nous propose ces derniers temps, même si l’essentiel est fait (en coupe), a reconnu Nicolas Puydebois. Maintenant, on va voir le travail mis en place par Pierre Sage et le staff pour essayer de faire décoller la fusée. Il y a du boulot.” Effectivement, comme le dit l’ancien gardien rhodanien, les Rhodaniens n’auront pas trop de six jours pour préparer la venue de Rennes, et ainsi essayer de lancer au mieux les trois réceptions consécutives.