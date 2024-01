Au lendemain du tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France, la programmation TV a été dévoilée. L’OL accueillera Lille le mercredi 7 février à 18h30.

L’affiche aurait pu laisser penser que cet OL - Lille serait programmé en prime time sur l’une des trois cases réservées à cet effet pour les 8es de finale de la Coupe de France. Il n’en sera rien puisque les joueurs de Pierre Sage affronteront le LOSC le mercredi 7 février en tout début de soirée. Au lendemain du tirage au sort effectué par Bruno Cheyrou, la programmation TV a été dévoilée par la FFF ce lundi. Après la mise en bouche le mardi soir avec Mathieu Patouillet et Sochaux contre Rennes, OL - Lille sera la deuxième affiche de ces 8es avec un rendez-vous fixé à 18h30 le 7 février. Pas franchement l’idéal pour attirer du monde même si de toute façon une rencontre en plein milieu de semaine n’est jamais le bon monde pour attirer un public familial.

Toutefois, cette programmation mercredi a une incidence indirecte sur le huitième de l’AS Saint-Priest. Opposé à Valenciennes après avoir sorti avec la manière Romorantin (4-1), l’ASSP aurait pu espérer faire jouer ses relations avec son club partenaire pour accueillir le club de Ligue 2 au Parc OL et attirer plus de monde. Seulement, les San-Priots joueront également le mercredi 7 février à 20h30 et cette perspective est désormais impossible, tout comme celle de pouvoir assister aux deux affiches qui seront diffusées sur beIN Sports.