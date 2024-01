Bruno Cheyrou annonce son départ de l’OL Groupe

Déjà déchargé de sa mission de chef du recrutement l'été dernier, Bruno Cheyrou œuvrait pour Eagle Football depuis. Il a finalement trouvé un terrain d’entente pour quitter définitivement l’OL Groupe et Eagle Football.

Il n’était plus dans le quotidien de l’OL depuis six mois, mais il faisait toujours partie de la maison. Avec l’arrivée de John Textor et sa volonté de revoir en profondeur les sphères du club lyonnais, Bruno Cheyrou avait fait les frais de cette refonte qui avait pour but d’en finir avec l’héritage de Jean-Michel Aulas. Chef du recrutement lyonnais et officieusement directeur sportif depuis le départ de Juninho, Cheyrou avait quitté ses fonctions durant l’été avant que le propriétaire américain ne lui retrouve un poste au sein d’Eagle Football. En charge du "bien-être des joueurs" et de la passerelle entre tous les clubs membres de la galaxie, l’ancien milieu de terrain n’aura duré que six mois à ce poste.

Un rôle chez Eagle Football depuis cet été

En ce début d’année 2024, Bruno Cheyrou a officiellement quitté ses fonctions au sein de l’OL Groupe comme il l’a annoncé sur un réseau social. Après plusieurs semaines à négocier son départ, toutes les parties ont réussi à parvenir à un accord pour mettre fin à cette mission. "Après plus de trois années passées au sein de l’OL Groupe, il est temps pour moi d’écrire une nouvelle page professionnelle. J’ai été fier de travailler pour cette grande institution et des belles rencontres que j’ai pu y faire. Je souhaite le meilleur au club pour l’avenir", a-t-il indiqué.

Dans le viseur et critiqué par les supporters ces dernières années, Bruno Cheyrou quitte l’OL beau joueur, mais par la petite porte.