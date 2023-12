L’OL doit des primes à Cheyrou avant son départ

Quelques mois après avoir été réaffecté à une nouvelle mission au sein d’Eagle Football, Bruno Cheyrou s’est vu montrer la porte. Néanmoins, le versement de certaines primes reste au centre des discussions.

Le grand ménage continue pour John Textor. Après plusieurs mois où il lui a été reproché de ne pas agir, notamment dans l’organigramme, le propriétaire américain a finalement passé la seconde ces dernières semaines avec une vraie refonte. Dommage que cela intervienne quand l’OL est au plus mal sportivement, mais Textor a au moins le mérite de vouloir bouger les choses, même à retardement. En attendant un cinquième entraîneur sur le banc en quatre mois de compétition, la direction lyonnaise prend petit à petit forme.

Laurent Prud’homme a été intronisé comme nouveau directeur général de l’OL tandis que Juninho a accepté de revenir dans son club de cœur en qualité de conseiller de Textor. Si l’ancien milieu restera le plus clair du temps au Brésil, le quotidien sportif sera à la charge de David Friio, devenu nouveau directeur sportif du club lyonnais.

Textor fait le ménage de l'héritage Aulas

Beaucoup de changements donc dans l’organigramme et un héritage de Jean-Michel Aulas définitivement tourné par le nouveau propriétaire. Vincent Ponsot était le dernier survivant et il va prendre la direction des féminines à côté de janvier 2024. Et même s’il n’est plus vraiment dans l’opérationnel de l’OL, Bruno Cheyrou va lui aussi faire ses valises. Écarté de son rôle de chef du recrutement au début de l’été, il avait été réaffecté au sein d’Eagle Football avec un rôle de "player advocacy", c'est-à-dire en charge du bien-être des joueurs appartenant aux clubs de la holding.

Cette mission est désormais terminée, mais il reste encore des négociations entre Textor et l’ancien milieu de terrain international. En effet, d’après L’Équipe, l'OL lui doit des primes sur les ventes de plusieurs joueurs, dont Romain Faivre, Bradley Barcola et Castello Lukeba, auxquelles John Textor a demandé à Cheyrou de renoncer après lui avoir signifié son renvoi.