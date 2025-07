Ayant déjà attiré trois joueuses libres, l’OL Lyonnes va désormais pouvoir recruter des éléments encore sous contrat dans d’autres clubs. Le mercato estival féminin ouvre officiellement ses portes ce mardi 1er juillet.

Bien malgré elles, les joueuses de l’OL Lyonnes sont dans l’actualité ces dernières heures. Face à la décision de nommer Michele Kang comme présidente de l’OL et d’Eagle Football Group, la section féminine se retrouve logiquement sur le devant de la scène. L’intronisation de la femme d’affaires américaine va-t-elle avoir une incidence sur les Fenottes ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais le développement du football féminin est un enjeu crucial pour Kang et elle ne laissera certainement pas tomber ce projet entre Rhône et Saône si rapidement. Le début de l’été a d’ailleurs montré que l’ambition était bien là chez Michele Kang pour retrouver les sommets européens dès la saison prochaine. Elle a opéré un vrai renouvellement d’effectif avec sept joueuses non prolongées et déjà trois arrivées : Jule Brand, Marie-Antoinette Katoto et Ingrid Engen.

De nouvelles arrivées dans les prochains jours ?

Trois renforts de poids, le tout sans dépenser le moindre centime avec des joueuses en fin de contrat. À compter de ce 1er juillet, la direction de l’OL Lyonnes va pouvoir s’attaquer à de possibles renforts encore sous contrat avec leur club respectif. En effet, la période du mercato estival s’ouvre officiellement ce mardi dans le football féminin européen. Quand bien même l’Euro 2025 va occuper une majeure partie de juillet, Michele Kang et Vincent Ponsot comptent bien continuer leurs emplettes. Ils auront jusqu’au 19 septembre pour se renforcer avant le début de cette nouvelle saison de Première Ligue et de Ligue des champions.