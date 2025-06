OL Lyonnes - Mercato : visite médicale à venir pour Albert

En fin de contrat avec le PSG, Korbin Albert a choisi de ne pas prolonger l'aventure. La milieu américaine va s'engager dans les prochains jours avec l'OL Lyonnes.

Cela sera forcément une bonne nouvelle pour l'OL Lyonnes, peut-être un peu moins pour l'attractivité de la Première Ligue. Comme annoncé par Olympique-et-Lyonnais et confirmé par Le Parisien, Korbin Albert a décidé de quitter librement le PSG pour répondre favorablement à l'approche des Fenottes. Malgré une offre de prolongation du club parisien, la milieu parisienne a décliné pour s'offrir un nouveau challenge en France. Deux ans et demi après son arrivée dans la capitale française, Albert va connaitre sa deuxième expérience dans le championnat de France. Toutefois, cette signature reste soumise à la réussite de la visite médicale, comme dans chaque transfert.

Le début d'un mercato intense à Décines ?

Non retenue avec les Etats-Unis pour la trêve internationale de ce mois de juin, Korbin Albert est attendue dans les prochains jours entre Rhône et Saône pour passer ces examens médicaux. Si tout se passe bien, elle suivra les traces de Jule Brand qui a déjà rejoint les rangs de l'OL Lyonnes. On l'a dit, l'été sera chaud chez les Fenottes. Avec sept départs actés chez les joueuses et un coach remercié, il y allait forcément y avoir du changement au sein de l'OL Lyonnes.