En Ligue 1, les matchs de l'OL ont offert des buts

Corentin Tolisso célèbre son but avec ses coéquipiers lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À défaut d'être constant dans les résultats, l'OL a fait vivre le grand huit émotionnel aux fans du club. Les matchs ont en tout cas donné lieu à des buts.

Irrégulier au possible lors de cette saison 2024-2025, l'Olympique lyonnais a tout de même réussi à obtenir une qualification pour la Ligue Europa. Les Lyonnais ont terminé à la sixième place de Ligue 1, un classement qui aurait pu être légèrement meilleur s’ils avaient su trouver davantage d’équilibre dans leur jeu. Une étincelle d'espoir s'était pourtant allumée entre le 9 février et le 16 mars 2025. Une période au cours de laquelle l'OL a remporté 5 de ses 6 rencontres en Ligue 1 (Reims, Montpellier, Brest, Nice et Le Havre), ainsi que les deux matchs en Ligue Europa contre le Steaua Bucarest (huitièmes de finale).

Seulement voilà, par la suite, l'OL est rapidement retombé dans ses travers avec une cuisante défaite 4 buts à 2 contre Strasbourg, sans oublier également le revers dans le derby contre l'ASSE. À l'image de la double confrontation perdu 7-6 face à Manchester United en quarts de finale de Ligue Europa, le club rhodanien aura au moins offert du spectacle à ses supporters cette saison.

Une pluie de buts sur les matchs lyonnais

D'après les données de la Ligue de football professionnel, l'OL est la quatrième équipe de Ligue 1 dont les matchs ont donné lieu au plus de buts avec 111 réalisations : 65 fois en faveur des coéquipiers d'Alexandre Lacazette, 46 contre. Le club rhodanien partage sa position avec Brest et Le Havre...

À titre de comparaison, Saint-Étienne affiche un total de 116 buts, soit 5 de plus que son ennemi éternel. Là se situe le talon d’Achille de l’OL : une incapacité à maîtriser ses matchs et à enchaîner les performances de manière régulière, hormis par éclairs. Un constat sans appel, dont il faudra impérativement tirer des leçons pour éviter de reproduire les mêmes erreurs à l’avenir.