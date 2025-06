Michele Kang (OL Lyonnes) encense Jonatan Giraldez

Michele Kang, propriétaire de l’OL féminin (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L’OL Lyonnes ouvre un nouveau chapitre avec l’arrivée de Jonatan Giraldez sur son banc. Michele Kang ne tarit pas d'éloge à son sujet.

Le technicien espagnol, âgé de 33 ans, a paraphé un contrat de trois ans. Le voilà maintenant lié au club rhodanien jusqu’en juin 2028. Un choix fort de la part de Michele Kang, déterminée à replacer les Lyonnaises au sommet de l’Europe. Ce n’est pas la première fois que la propriétaire américaine mise sur Jonatan Giraldez. En 2023, son projet ambitieux avait séduit le jeune entraîneur. Il avait alors quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Washington Spirit en NWSL (États-Unis). Sous ses ordres, la franchise américaine avait atteint la finale du championnat.

Mais c’est bien en Catalogne que Giraldez s’est construit une renommée. Passé d’adjoint à coach principal du Barça, il a mené sa sormation à deux titres consécutifs en Ligue des champions (2023 et 2024). Celui qui fut un cauchemar pour Wendie Renard et ses coéquipières lors de ses années barcelonaises espère désormais écrire une nouvelle page de son histoire avec les Fenottes.

Michele Kang loue la vision de Jonatan Giraldez

"L’engagement de Jonatan envers l’excellence et la performance est inégalé. Son leadership, son sens tactique et son dévouement au développement des joueuses propulseront notre club à un niveau supérieur, tant sur le plan national qu’international. Nous sommes reconnaissants de sa décision de continuer à faire partie de la famille Kynisca. Il jouera un rôle crucial dans l’élévation d’OL Lyonnes à de nouveaux sommets pour les joueuses et les fans", a déclaré Michele Kang dans le communiqué officiel d'institution.

De son côté, le nouvel entraîneur des championnes de France 2025 s'est exprimé sur sa venue. "Je suis honoré et enthousiaste de rejoindre OL Lyonnes. L’histoire du club, son ambition et son effectif talentueux représentent une opportunité fantastique. Je me réjouis de bâtir sur les succès du club alors qu’il entre dans un nouveau chapitre."