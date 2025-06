Kang mise sur Giraldez comme nouveau coach de l'OL Lyonnes

Michele Kang et Jonatan Giraldez à Washington (Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Au lendemain du départ de Joe Montemurro, l'OL Lyonnes n'a pas tardé à trouver son successeur. Comme annoncé ces dernières heures, Jonatan Giraldez va s'installer sur le banc lyonnais. L'entraîneur espagnol a signé jusqu'en juin 2028 avec les Fenottes.

Décidément, il y a du mouvement chez les Fenottes ces derniers temps. Quand chez les garçons, tout le monde reste suspendu à la décision de la DNCG et de la possibilité ou non de recruter, chez les féminines, le mercato estival a déjà commencé. Quelques minutes après le 18e titre en championnat, l'OL Lyonnes informait du départ de sept joueuses, ce qui laissait penser à un large renouvellement de l'effectif pour la saison à venir. Il restait à savoir qui dirigerait cette formation, car le sort de Joe Montemurro ne faisait plus aucun doute. Le club n'a finalement mis que deux semaines à acter officiellement le départ de l'Australien et à nommer son successeur. Comme entendu depuis déjà quelques heures, Jonatan Giraldez a été intronisé ce lundi comme nouveau coach des Fenottes.

Dix titres avec le FC Barcelone

L'entraîneur espagnol s'est engagé sur la durée puisqu'il a signé un contrat de trois ans dans la capitale des Gaules, soit jusqu'en juin 2028. Dans sa soif de retrouver les sommets européens, Michele Kang a donc choisi de s'appuyer sur une personnalité qu'elle connait bien. En effet, le discours de la propriétaire américaine avait déjà convaincu Giraldez de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Washington Spirit, l'année passée. S'il a amené la franchise jusqu'en finale de la NWSL, c'est avant tout en Catalogne que le jeune coach (33 ans) s'est forgé une solide réputation. Entraîneur adjoint, il avait ensuite pris les rênes et réalisé le tour de force de remporter deux saisons de suite la Ligue des champions (2023, 2024). Après avoir été un mauvais souvenir pour l'OL Lyonnes, Jonatan Giraldez espère bien connaitre pareil succès à Décines.