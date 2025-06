Mercato : Cherki (OL) envoie un message à ses courtisans

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Rayan Cherki a aussi un mercato à gérer. Conscient des sollicitations, le joueur offensif de l'OL veut simplement s'inscrire dans un projet dans lequel le jeu est au cœur de l'aventure.

Depuis trois jours, il n'y en a que pour le PSG, et à raison avec le sacre en Ligue des champions. Néanmoins, au rayon mercato, Rayan Cherki occupe une place de choix au moment de savoir de quoi sera fait son avenir. Après le dernier match de la saison, le joueur de l'OL avait confié qu'il "s'agissait sûrement de (son) dernier match" avec son club formateur. Quinze jours plus tard, le discours est sensiblement le même, c'est-à-dire fait de prudence après les évènements vécus lors de l'été 2024. "On n'est jamais sûr de rien. Mais je le dis : j'ai fait ce que j'avais envie de faire à l'OL, être un vrai Lyonnais et tout donner pour mon club, a répété le joueur offensif dans les colonnes de L'Équipe. Je n'ai pas quitté le navire dans la difficulté. Je suis resté, j'ai serré les dents. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu peur. Mais un bonhomme doit être comme ça, ça fait partie de son ADN."

À la différence d'il y a douze mois où le PSG et le Borussia Dortmund avaient tenté de l'attirer, Rayan Cherki sort d'une saison pleine et a des courtisans encore un peu plus nombreux.

"Je suis prêt pour n'importe quel système"

Si Liverpool est concentré sur la piste de Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), les Reds n'ont pas oublié le néo international français, tout comme Malick Fofana. Pas plus que Manchester City. Le club mancunien est d'ailleurs le plus insistant, même si Rayan Cherki ne veut rien confirmer. Il a simplement dévoilé ce qu'il attendait de son futur club. "On doit me parler football. Du football, et encore du football. Tout simplement." Avec Pep Guardiola, le numéro 18 de l'OL devrait être servi à ce niveau-là.

Reste à savoir s'il aura la caisse pour s'adapter au jeu prôné en Premier League. À l' écouter, c'est un faux problème, tout comme son positionnement. "Je suis prêt pour n'importe quel système. Je travaille tous les jours, physiquement et mentalement, pour être prêt. J'essaie surtout de choisir la meilleure option pour moi, pour m'épanouir en tant qu'homme et footballeur. Après, les clubs savent que mon poste préférentiel, c'est numéro 10, parce que j'ai la chance et l'aisance technique d'avoir les deux pieds. Je peux aller à gauche, à droite, je peux me retourner, dévier, dribbler, passer… Mais au final, qu'est-ce qui compte ? Être sur le terrain." Un terrain de jeu sur lequel il a donné "du plaisir" comme il aime tant.