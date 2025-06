Candidat annoncé à un départ, Rayan Cherki est actuellement avec l'équipe de France. Néanmoins, son avenir à l'OL ne serait plus qu'une question de jours, Manchester City ayant entamé des discussions avec le club lyonnais.

Depuis ce dimanche, les clubs européens ont la possibilité de recruter pour une période de neuf jours. Certains sont déjà passés à l'action, tandis que d'autres aimeraient faire leurs emplettes en vue de la Coupe du monde des clubs. C'est notamment le cas de Manchester City qui a deux gros dossiers en vue : Tijjani Reijnders mais surtout Rayan Cherki. Avec le départ de Kevin De Bruyne, le club mancunien est à la recherche d'un remplaçant et le joueur offensif de l'OL serait le candidat déclaré. Pour le moment avec les Bleus pour son premier rassemblement national, Cherki profite de ces instants à Clairefontaine, mais en coulisses, les choses s'activent. Si le joueur est ok pour rejoindre les Citizens, il manque encore aux deux clubs à s'entendre. Ce ne serait qu'une question de jours, si l'on en croit Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato.

Une bonne nouvelle financière, moins sportive

Manchester City et l'OL auraient déjà entamé des discussions et une offre formelle devrait arriver dans les prochaines heures. Elle s'élèverait à un montant supérieur à 30 millions d'euros pour un joueur qui a encore un an de contrat et une deuxième en option. Ce montant va-t-il convaincre John Textor ? Avec la pression liée à la DNCG, le club lyonnais ne devrait pas repousser les avances mancuniennes et c'est bien vers le nord de l'Angleterre que Rayan Cherki risque de connaitre sa première expérience loin de l'OL. Quoi qu'il en soit, Manchester City espère boucler les dossiers de l'international français et Reijnders le plus rapidement possible.