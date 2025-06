Mercato : une première fenêtre pour faire les affaires de l'OL ?

La joie des joueurs de l’OL, dont Cherki et Tolisso, après la victoire à Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

Ce dimanche 1er juin marque la première fenêtre du mercato estival. Jusqu'au 10 juin, les clubs peuvent recruter, avant tout pour se renforcer en vue de la Coupe du monde des clubs. L'OL peut-il en profiter avant le passage devant la DNCG ?

Ce dimanche 1er juin, un deuxième club français est sur le toit de l'Europe après l'OM en 1993. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'OL est bien loin de tout ça et de toute la frénésie qui a pu prendre possession de Paris après le sacre du PSG en Ligue des champions samedi. Les supporters lyonnais s'étaient imaginés vivre pareil moment avec la Ligue Europa mais un scénario irrationnel a eu raison de ce parcours à Old Trafford contre Manchester United. Le début de la fin dans la dernière ligne droite rhodanienne et qui a sûrement coûté une qualification en C1 via la Ligue 1.

Un coup dur sportif avec une sixième saison sans Ligue des champions, mais aussi financier avec la manne que peut représenter la coupe aux grandes oreilles. John Textor et le club avaient d'ailleurs en partie planifié cette rentrée d'argent afin d'être dans les clous face à la DNCG. Il faudra se satisfaire du faible butin que peut représenter la Ligue Europa, et c'est déjà un bel exploit en soi. Alors forcément, à l'heure où la vente des parts de Crystal Palace ou le processus d'introduction à la bourse de New-York devaient être réalisés avant la fin mai, il va falloir trouver d'autres leviers.

Plus de promesses de ventes à la DNCG

Depuis plusieurs semaines, tout le monde a compris que le mercato servira certainement à sauver la place de l'OL dans l'élite française. Seulement, il va falloir faire vite, car la DNCG ne veut désormais plus de promesses de ventes dans le budget prévisionnel, mais bien du concret. Impossible donc d'estimer Rayan Cherki à 70 millions d'euros ou encore Adryelson, de retour de prêt, à 15 millions, afin de faire gonfler la note. La stratégie utilisée par Jean-Michel Aulas à de nombreuses reprises ne fonctionne plus et il va falloir vendre. En temps normal, l'OL aurait dû attendre jusqu'au 16 juin, soit une semaine avant le passage devant le gendarme financier. Néanmoins, face à la Coupe du monde des clubs, la FIFA a autorisé une première fenêtre de tirs ce dimanche 1er juin, et ce, jusqu'au 10 juin. Une aubaine pour la direction lyonnaise qui peut faire rentrer du cash rapidement.

L'OL obligé de vendre au rabais ?

Entre Rhône et Saône, tout le monde est suspendu à ce passage devant la DNCG qui va conditionner la suite du projet sportif de l'OL. Tout le monde est à vendre et ce n'est un secret pour plus personne. Cela fait plusieurs mercatos que les joueurs ont appris à vivre avec, non sans quelques difficultés sportives que ne reniera pas Pierre Sage. Seulement, dans l'urgence financière, les dossiers de ventes rapides restent peu nombreux. On pense logiquement à Rayan Cherki, qui semble être le plus à même de quitter rapidement son club formateur.

Les négociations avec Manchester City paraissent s'être accélérées avec son entourage, mais il reste encore à trouver un accord avec l'OL. Fort de sa saison exceptionnelle et de deux ans de contrat, Cherki peut représenter une forte valeur. Si et seulement si le club n'avait pas la pression. Or, il est fait état d'un transfert de l'ordre de 30 millions d'euros. Seulement, pourrait-on dire, même s'il faut se rappeler que le numéro 18 aurait aussi pu partir libre en ce mois de juin.

50 millions d'euros déjà trouvés avant le 24 juin ?

C'est toute la problématique à Lyon. Vendre, oui, mais peut-être au rabais et en n'ayant pas la possibilité de faire jouer la concurrence. C'est malheureusement ce qui arrive quand on est sur un fil et la vraie chose importante est de trouver l'argent nécessaire pour se sauver. Ces dernières heures, il est fait état d'un départ d'Igor Jesus vers Nottingham Forest. Que vient faire l'OL dans l'histoire ? Le club septuple champion de France a récupéré les droits économiques de l'attaquant de Botafogo et les 20 millions annoncés, en dessous de la valeur attendue pour le Brésilien, iront dans les caisses lyonnaises.

L'OL avait utilisé ce procédé pour Thiago Almada également et c'est aujourd'hui la plus grosse interrogation. Prêté pendant six mois, l'Argentin ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale des Gaules. La faute à son prix, dont l'OL ne peut se permettre de mettre sur la table aujourd'hui. Sera-t-il vendu d'ici au 10 juin ou cette mission incombera-t-elle à Malick Fofana, annoncé à Liverpool ? Malheureusement, l'OL va être dépendant des autres et n'a encore une fois pas les cartes en mains.