John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

À quelques heures de la dernière sortie de l’OL en Ligue 1 cette saison, Eagle Football Group a publié un communiqué sur les résultats économiques des neuf premiers mois de 2024-2025. Avec des annonces de dénouements rapides pour l’introduction en bourse et la question des parts de Crystal Palace.

On pouvait peut-être espérer une prise de parole publique de John Textor avant le coup de sifflet final de la saison 2024-2025 de Ligue 1. Finalement, c’est à travers un communiqué que l’Américain a indirectement parlé pour tenter de rassurer au maximum les supporters de l’OL avant le dénouement du championnat. Jeudi soir, Eagle Football Group (ex-OL Group) a dévoilé ses résultats économiques des neuf premiers mois de 2024-2025. Les premières lignes du communiqué montrent un réel recul du total des produits d’activité au 31 mars 2025 passant de 248,8 millions d’euros il y a douze mois à 178,7 millions d’euros en ce mois de mars. Des chiffres qui restent dans la lignée de ceux publiés il y a quelques mois et que le groupe explique notamment par la baisse des droits TV en France.

Une introduction en Bourse validée à la fin du mois ?

Mais plus que ces chiffres, l’élément central de ce communiqué d’Eagle Football Group réside dans sa conclusion. John Textor y fait état de l’avancée des différents dossiers dont tout le monde attend le dénouement depuis des semaines, des mois : l’introduction à la Bourse de New-York et la vente ou non des parts de Crystal Palace. Le groupe a donc voulu terminer ce communiqué par une touche d’espoir. "Les initiatives stratégiques précédemment annoncées par Eagle Football Holdings (EFH) progressent et devraient apporter un soutien supplémentaire à Eagle Football Group (ex OL-Groupe). EFH est désormais dans la phase finale du processus de vente/plan stratégique concernant sa participation dans Crystal Palace FC. EFH prévoit également de déposer sa déclaration d’enregistrement confidentielle relative à son introduction en Bourse prévue auprès de la SEC au cours du mois de mai 2025."

Effet d’annonce pour rassurer les supporters et la DNCG ou un mécanisme vraiment mis en route ? Il faudra patienter encore pour se faire une idée.