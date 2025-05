John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans une note publiée en Angleterre, Eagle Football Holding se voit presser de se mettre en règle. N’ayant pas communiqué ses chiffres à temps, la holding de John Textor doit désormais montrer patte blanche, au risque de se voir dissoute.

C’est comme si une carte avait fait en sorte que tout le château s’écroule petit à petit. Pour John Textor, les derniers temps sont durs, que ce soit sur le terrain ou en dehors. L’Américain est dans le viseur de la majorité des supporters des clubs appartenant à Eagle Football. À l’OL, la défaite contre Lens (1-2) et la quasi-assurance de ne pas être en Ligue des champions la saison prochaine ont fait ressurgir toutes les craintes rhodaniennes, à l’heure de se projeter sur le passage devant la DNCG. Le spectre de la relégation est bien présent et certains en arrivent même à espérer une reprise par le fond Ares afin de voir Textor être mis sur la touche. Sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", Vincent Chaudel, fondateur de l’Observatoire du sport business, a laissé entendre que cette issue pourrait être la meilleure pour le club.

Une radiation à venir ?

En attendant, il n’y a pas qu’à l’OL que les choses vont mal. Au-dessus de la holding elle-même, une sorte d’épée de Damoclès plane. La semaine passée, il avait été fait état qu’Eagle Football Holdings avait des mois de retards dans la communication de ses résultats financiers. Cela avait d’ailleurs créé un vent de panique entre Rhône et Saône. Quand sera-t-il avec la dernière note publiée outre-Manche ? Face à ces retards, la holding de John Textor est sommée de se mettre en règle suite à une "First Gazette notice". Cette dernière serait un premier avis de radiation, poussant les entreprises à se mettre en règle rapidement. Si ce n’est pas le cas, elle peut se retrouver radier de la Company House en Angleterre et pourrait cesser d’exister. Ce qui aurait par ricochet des incidences sur l’OL.