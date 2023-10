L’ancien patron lyonnais, Jean-Michel Aulas, a réagi après la cinquième défaite de l’OL en sept journées. Comme tout le monde, il constate que la spirale rhodanienne est très inquiétante.

Il ne siège plus au conseil d’administration d’Eagle Football, mais reste malgré tout présent à celui de l’OL Groupe. Jean-Michel Aulas a donc toujours un œil sur l’Olympique lyonnais, et il en sera certainement ainsi jusqu’à la fin. Alors, même si sa relation avec John Textor est devenue on ne peut plus explosive au cœur de l’été, l’ancien président rhodanien n’en garde pas moins la liberté de s’exprimer sur son club de toujours.

Dimanche, au terme de la nouvelle défaite de l’OL, la cinquième en sept parties de Ligue 1 cette saison, il a usé de son compte X (anciennement Twitter) pour donner son sentiment sur la période que traverse actuellement l’effectif de Fabio Grosso.

"Deux matchs à la maison pour reprendre espoir"

Comme tous les supporteurs et observateurs, Aulas a constaté que “l’heure est grave”. A l’image de ce qu’il faisait lorsqu’il était à la tête de l’institution, le dirigeant en appel à l’union sacrée autour de l’effectif. “Critiquer le staff et les joueurs ne servirait qu’accroître le doute sur l’avenir : ce sont eux seuls qui sortiront le club de cette situation ultra-pénible mais pas désespérée. Il y a deux matchs à la maison pour reprendre espoir, c’est une obligation pour le peuple lyonnais”, a-t-il écrit.

Derniers du championnat, Anthony Lopes et ses coéquipiers vont en effet devoir réagir contre Lorient (dimanche 8 octobre) et Clermont (le 22). Pour ces deux rendez-vous cruciaux face à des concurrents directs pour le maintien, le public aura bel et bien un rôle important, mais les footballeurs devront avant-tout compter sur eux-mêmes afin d’embarquer tout le stade avec eux. Le salut de cette formation passera par là.