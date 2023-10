Ligue 1 : l'OL retrouve la dernière place

Ernest Nuamah (OL) et Yunis Abdelhamid (Reims) (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

En perdant à Reims dimanche (2-0), l'OL a encore chuté d'une place. Il se retrouve dernier, comme au soir de la quatrième journée.

Jamais l'OL n'avait compté aussi peu de points après sept journées de Ligue 1. La défaite concédée à Reims dimanche (2-0) marque ainsi le pire début de saison de l'histoire du club dans l'élite. Une fois que l'on a écrit cela, il reste à préciser qu'il occupe la dernière place du championnat, avec seulement deux unités.

Grâce à son match nul face au PSG (0-0), Clermont a ainsi remonté un rang, passant de 18e à 17e, avec le même nombre de points que l'Olympique lyonnais, mais une différence de buts favorable. Les partenaires d'Anthony Lopes ont donc le statut de lanterne rouge, ce qui était déjà arrivé lors de la quatrième journée.

L'OL va recevoir le 17e et le 16e

Surtout, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont vu l'écart avec le barragiste, Lorient (16e), grandir, passant de deux à quatre longueurs. Cela tombe bien, puisque lors de la prochaine affiche de L1, les Rhodaniens recevront les Lorientais le dimanche 8 octobre. Autrement dit, un duel crucial dans la course au maintien dans laquelle ils se trouvent.

L'OL accueillera ensuite les Clermontois, le 22 octobre. S'il souhaite lancer un jour sa saison 2023-2024, avant qu'il ne soit trop tard, on lui suggère donc de le faire dès cette semaine, sans quoi la situation deviendra encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà.